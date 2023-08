Corea del Sur vs Alemania EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

Corea del Sur y Alemania concluyen su participación en la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 en el Suncorp Stadium este jueves 3 de agosto.

Hora y Canal Corea del Sur vs Alemania

Sede: Estadio Suncorp, Brisbane, Queensland, Australia

Hora: 4:00 am de México y Centroamérica. 5:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 7:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 3:00 am PT / 6:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. NBC Sports en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Corea del Sur vs Alemania en VIVO

Corea del Sur comenzó su participación con una derrota por 2-0 contra Colombia y luego sufrió una derrota por 1-0 ante el debutante Marruecos la semana pasada. El gol de Ibtissam Jraidi en el minuto seis inspiró a los norteafricanos para obtener tres puntos.

Corea ha perdido diez de sus últimos 12 partidos en la Copa Mundial.

Alemania, por otro lado, comenzó su torneo con una cómoda victoria de 6-0 sobre Marruecos. Luego sufrieron una derrota por 2-1 contra Colombia en una de las sorpresas del torneo.

Linda Caicedo adelantó al equipo sudamericano en el minuto 52 antes de que Alexandra Popp empatara el marcador desde el punto de penalti en el minuto 89. Manuela Vanegas se elevó para rematar de cabeza un córner en el séptimo minuto del tiempo de descuento y le dio la victoria a Colombia.

La derrota hizo que Alemania cayera al segundo lugar en el Grupo H con tres puntos, mientras que Corea se encuentra en la parte inferior de la clasificación sin puntos.

Las últimas cinco victorias de Alemania en la Copa del Mundo han llegado sin encajar goles.

Predicción Corea del Sur vs Alemania

La campaña de Corea ha sido desastrosa, por decir lo menos, ya que las Damas de Taeguk están al borde de la eliminación en la fase de grupos.

Alemania, por su parte, comenzó su campaña de manera contundente y aparentemente estaba destinada a terminar como líderes de grupo. Sin embargo, su sorpresiva derrota ante Colombia ha puesto a las dos veces campeonas del mundo en una situación desconocida.

Sin embargo, no hay motivo para el pánico entre las mujeres de Martina Voss-Tecklenberg, ya que su saludable diferencia de goles significa que una victoria aparentemente debería ser suficiente para llevarlas a los octavos de final por novena vez consecutiva.

Esperamos que Alemania reclame una victoria cómoda y mantenga su portería a cero.

Predicción: Corea del Sur 0-3 Alemania.

Last modified: agosto 2, 2023

Etiquetas: Alemania