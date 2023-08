Colombia vs Marruecos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

Marruecos y Colombia cerrarán su participación en la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 en el HBF Park este jueves 3 de agosto.

Ambos equipos llegan a este partido con victorias.

Hora y Canal Colombia vs Marruecos

Sede: Perth Oval, Perth, Australia

Hora: 4:00 am de México y Centroamérica. 5:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 7:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 3:00 am PT / 6:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. NBC Sports en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Colombia vs Marruecos en VIVO

Colombia comenzó su participación con una victoria rutinaria por 2-0 sobre Corea del Sur y luego logró una sorprendente victoria por 2-1 sobre Alemania. La joven sensación Linda Caicedo fue la protagonista al recuperarse de un desmayo dos días antes para anotar uno de los goles más destacados del torneo.

Alexandra Popp empató para las alemanas desde el punto de penalti a falta de un minuto para el final del tiempo reglamentario. Sin embargo, aún hubo tiempo para que Manuela Vargas rematara de cabeza un córner en el séptimo minuto del tiempo añadido con prácticamente el último disparo del partido.

Colombia ha ganado sus tres partidos anteriores contra equipos africanos, mientras que Marruecos se enfrenta a rivales sudamericanos por primera vez.

Marruecos hizo su debut en el torneo con una derrota abrumadora de 6-0 ante Alemania. Se recuperaron para vencer a Corea del Sur 1-0 en su segundo partido la semana pasada. El gol de Ibtissam Jraidi en el minuto seis resultó ser la diferencia entre los dos equipos.

La victoria llevó a las Leonas de Atlas al tercer puesto del Grupo H con tres puntos. Colombia lidera el grupo, habiendo obtenido el máximo de puntos en dos juegos.

En los últimos 10 partidos de Marruecos, al menos un equipo no ha logrado marcar un gol.

Pronóstico Colombia vs Marruecos

La victoria de Colombia sobre Alemania prácticamente les garantizó un lugar en las rondas eliminatorias y solo necesitan un punto aquí para asegurarse el primer puesto en el grupo.

Marruecos se recuperó de su desastroso comienzo en la Copa del Mundo y ahora tiene la oportunidad de avanzar desde la fase de grupos en su debut en el torneo.

El partido podría ser reñido, pero respaldamos a Colombia para lograr una victoria estrecha y mantener su portería a cero.

Predicción: Marruecos 0-1 Colombia.

