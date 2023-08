Leagues Cup

Los Tigres sufrieron, pero lograron vencer en penales al Vancouver Whitecaps en los 16avos de final de la Leagues Cup 2023.

El partido arrancó de gran manera para el Vancouver Whitecaps ya que apenas a los 9 minutos Pedro Vite los puso al frente, tras eso el duelo se mantenía cerrado, no había claridad, Tigres buscaba ir al frente, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo, apenas a los 8 minutos André-Pierre Gignac apareció para poner el empate a uno, tras eso el choque se mantuvo parejo, aunque el Vancouver cerró mejor, pero el gol del triunfo no llegó a ningún arco teniendo que irnos a los penales.

André Pierre Gignac abrió la serie poniendo al frente a los Tigres, pero Pedro Vita anotaba por el Vancouver. Nico Ibáñez y Sergio Córdova anotaban para el 2-2. Jesús Angulo y Brian White tampoco fallaban. Sebastián Córdova anotaba el 4-3 y Ranko Veselinovic fallaba para que Fernando Gorriarán liquidará la clasificación de los felinos.

Así, quedó definido el último duelo de octavos de final de la Leagues Cup donde los Tigres se medirán al Monterrey en el Clásico Regio.

[Video] Resultado, Resumen y Penales Tigres vs Vancouver 1(5)-1(3) 16avos de Final Leagues Cup 2023

