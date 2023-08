Bayern Múnich vs Mónaco EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Internacional 2023

Amistosos

La pretemporada vuelve a la acción con la última serie de partidos antes del inicio de la nueva temporada esta semana, cuando el Mónaco se enfrenta al Bayern Múnich dirigido por Thomas Tuchel en un partido intrigante en el Sportpark Unterhaching este lunes 7 de agosto.

Hora y Canal Bayern Múnich vs Mónaco

Sede: Sportpark Unterhaching, Unterhaching, Alemania

Hora: 5:00 pm de Alemania. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: BayerTV

Bayern Múnich vs Mónaco en VIVO

El Mónaco terminó en el sexto lugar de la clasificación de la Ligue 1 y ha mostrado un rendimiento bastante impresionante en el último año. Sin embargo, los monegascos sufrieron una derrota por penales ante el Arsenal en la Emirates Cup en su partido anterior y necesitarán recuperarse en esta semana.

Wissam Ben Yedder encabezó la lista de goleadores del Mónaco la temporada pasada, anotando 19 goles en todas las competiciones, además de proporcionar seis asistencias.

Por otro lado, el Bayern Múnich terminó en la cima de la tabla de la Bundesliga la temporada pasada, pero no ha estado en su mejor momento en este año. El equipo bávaro logró una impresionante victoria por 4-3 sobre el Liverpool la semana pasada y buscará obtener un resultado similar en este partido.

El Bayern Múnich fue el equipo más goleador de la Bundesliga la temporada pasada, anotando la asombrosa cantidad de 92 goles en sus 34 partidos de la competencia.

Pronóstico Bayern Munich vs Mónaco

El Bayern Múnich cuenta con un plantel impresionante, pero actualmente está atravesando una fase de transición. Serge Gnabry y Leroy Sane encontraron el fondo de la red contra el Liverpool y buscarán repetir su éxito esta semana.

El Mónaco podría dar la sorpresa en este encuentro, pero se enfrentará a un oponente formidable el lunes. Bayern Munich es el equipo más fuerte sobre el papel y debería tener la capacidad de ganar este juego.

Predicción: Bayern Múnich 4-1 Mónaco.

