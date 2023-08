Inglaterra vs Nigeria EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

Inglaterra y Nigeria se enfrentarán en los octavos de final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 en el Suncorp Stadium este lunes 7 de agosto.

Hora y Canal Inglaterra vs Nigeria

Sede: Estadio Suncorp, Brisbane, Queensland, Australia

Hora: 1:30 am de México y Centroamérica. 2:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 00:30 am PT / 3:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. Telemundo en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Inglaterra vs Nigeria en VIVO

Inglaterra aseguró su lugar en esta etapa como campeonas del Grupo D, por delante de Dinamarca, China e Haití. Las Lionesses concluyeron su campaña en la fase de grupos con una contundente victoria por 6-1 sobre la RP China.

La mediocampista del Chelsea, Lauren James, fue la protagonista del partido con un doblete y tres asistencias, contribuyendo así a que las campeonas de Europa lograran el máximo de puntos en tres partidos.

Inglaterra busca clasificar a los cuartos de final por quinta vez consecutiva.

Por su parte, Nigeria finalizó como subcampeonas del Grupo B, detrás de Australia y por delante de Canadá y la República de Irlanda. Las Super Falcons cerraron su fase de grupos con un empate sin goles ante Irlanda, lo que les aseguró su segunda aparición consecutiva en las eliminatorias.

Nigeria no ha logrado anotar en cuatro partidos de la Copa del Mundo contra equipos europeos, sufriendo tres derrotas.

Este será el cuarto enfrentamiento entre ambos equipos. Se encontraron por primera vez en la Copa del Mundo de 1995, con Inglaterra ganando 3-2, mientras que Nigeria obtuvo victorias en amistosos en 2002 y 2004, con marcadores de 1-0 y 3-0 respectivamente.

Predicción Inglaterra vs Nigeria

Indiscutiblemente, Inglaterra ha sido el equipo más consistente entre todos los favoritos previos al torneo.

A pesar de que equipos destacados como Alemania y Brasil han sido eliminados, mientras que Francia y EE. UU. han tenido altibajos, el equipo de Sarina Wiegman buscará consolidar su actuación dominante en la fase de grupos y aprovechar el impulso que les permitió ganar su primer campeonato europeo el año pasado.

Por su parte, Nigeria ha sido una de las revelaciones del torneo, demostrando su valía y calidad al avanzar desde un grupo que también incluía a los campeones olímpicos, Canadá.

Los 11 veces campeones africanos entrarán al partido con un espíritu de lucha y disfrutarán de este rol, ya que les fue beneficioso en la fase de grupos. El entrenador Randy Waldrum cuenta con varios jugadores capaces de cambiar el rumbo del partido, incluida la delantera del Barcelona, Asisat Oshoala.

Mientras tanto, Inglaterra ha demostrado ser un equipo con la determinación de llegar lejos en el torneo, por lo que debería avanzar con una victoria cómoda.

Predicción: Inglaterra 3-1 Nigeria.

Last modified: agosto 6, 2023

