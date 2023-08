Francia vs Marruecos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

Francia y Marruecos competirán por un lugar en los cuartos de final de la Copa Mundial Femenina 2023 cuando se enfrenten en el Hindmarsh Stadium el martes 8 de agosto.

El equipo europeo lideró su grupo al sumar siete puntos, mientras que las africanas avanzaron a los octavos de final a expensas de Alemania.

Hora y Canal Francia vs Marruecos

Sede: Hindmarsh Stadium, Charles Sturt, Adelaida, Australia

Hora: 5:00 am de México y Centroamérica. 6:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 8:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 2:00 am PT / 5:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. Telemundo en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Francia vs Marruecos en VIVO

Después de un empate frustrante sin goles contra Jamaica, Francia elevó su nivel en su segundo partido de la fase de grupos contra Brasil, logrando una victoria crucial por 2-1.

Luego, registraron una emocionante victoria por 6-3 sobre Panamá en su último partido de grupo, gracias a un hat-trick de Kadidiatou Diani, así como a los goles de Maelle Lakrar, Lea Le Garrec y Vicki Becho.

Aunque Herve Renard se sintió decepcionado recibir tres goles, le habría gustado ver a su equipo avanzar a los octavos de final como ganadores de grupo.

Después de llegar a las semifinales del Campeonato de Europa del año pasado, Francia espera avanzar en otro gran torneo, y el martes tiene la oportunidad de llegar a los cuartos de final por cuarta Copa Mundial Femenina consecutiva.

Sin duda, se dirigen a la ronda eliminatoria tras una buena racha de resultados, habiendo perdido solo uno de sus últimos 11 partidos internacionales.

Marruecos se habría estado preparando para un torneo difícil después de comenzar su primera Copa Mundial Femenina con una dura derrota por 6-0 ante Alemania.

Sin embargo, las Leonas de Atlas se recuperaron y recuperaron la confianza con una estrecha victoria por 1-0 sobre Corea del Sur en la segunda jornada.

Llegaron al último partido de la fase de grupos contra Colombia en el tercer lugar y sabían que, incluso si lograban los tres puntos, necesitarían un favor de Corea del Sur.

El esfuerzo de Anissa Lahmari en el tiempo de descuento de la primera mitad fue suficiente para guiar a Marruecos a una victoria por 1-0, mientras que Corea del Sur mantuvo a los finalistas de la Eurocopa 2022 en un empate 1-1, asegurando que las Leonas del Atlas avanzaran a los octavos de final y Alemania sufriera una sorpresiva eliminación.

Marruecos espera que un torneo inolvidable tenga al menos un capítulo por escribir, ya que aspira a eliminar a un equipo francés que se encuentra 67 lugares por encima de ellos en la Clasificación Mundial de la FIFA.

Last modified: agosto 7, 2023

Etiquetas: Francia