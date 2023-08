Colombia vs Jamaica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

Colombia se enfrenta a Jamaica en el Melbourne Rectangular Stadium en los octavos de final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 este martes 8 de agosto.

Hora y Canal Colombia vs Jamaica

Sede: Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne, Australia

Hora: 2:00 am de México y Centroamérica. 3:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 5:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 1:00 am PT / 4:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. Telemundo en Estados Unidos. DSports en Sudamérica. Gol Caracol en Colombia.

Colombia vs Jamaica en VIVO

Colombia ha llegado a los octavos de final por segunda vez. En su segunda aparición en la Copa del Mundo en 2015, no pudieron avanzar más allá de esta etapa. Sin embargo, en esta ocasión comienzan como contendientes fuertes y podrían ser una fuerza a tener en cuenta en Australia y Nueva Zelanda.

Vencieron a Corea del Sur 2-0 en su primer partido antes de lograr una sorprendente victoria por 2-1 contra la poderosa Alemania, lo que confirmó sus credenciales. Finalmente, terminaron en la cima del Grupo H con seis puntos, a pesar de una derrota por 1-0 contra Marruecos en su último partido.

Colombia ha sufrido una sola derrota en sus últimos cinco partidos.

Francia y Brasil habían sido considerados favoritos para dominar el Grupo F, y se esperaba que Jamaica y Panamá fueran los primeros equipos en ser eliminados. Sin embargo, los expertos tuvieron que reconsiderar rápidamente sus predicciones cuando Jamaica enfrentó a Francia en el primer partido del grupo, que terminó sin goles, para gran sorpresa de los europeos.

Las Reggae Girlz demostraron que el resultado no fue casualidad al vencer a Panamá y empatar sin goles nuevamente, esta vez contra Brasil.

Jamaica terminó en segundo lugar con cinco puntos, detrás de Francia (siete puntos), para clasificar a su primera ronda de 16 en la Copa del Mundo. Colombia haría bien en no subestimar a los isleños endurecidos por la batalla.

Jamaica ha marcado una vez y aún no ha concedido ningún gol en la Copa del Mundo.

Colombia y Jamaica se han enfrentado dos veces, y cada equipo ha ganado en una ocasión. En su primer enfrentamiento, Jamaica ganó 2-1, mientras que Colombia prevaleció en el segundo, con un marcador de 2-0.

Predicción Colombia vs Jamaica

La delantera del Real Madrid, Caicedo, ha cambiado las reglas del juego para Colombia, anotando dos goles en la fase de grupos. Es difícil de contener debido a su velocidad.

Catalina Usme es otra amenaza en el ataque que debe tenerse en cuenta. Ha anotado un gol y, en particular, aplicó 71 presiones contra Alemania.

Mientras tanto, la portera Rebecca Spencer ha sido un gran activo para Jamaica, evitando 13 intentos de gol contra Francia y 17 contra Alemania. La combinación entre Allyson Swaby y Trudi Carter ha sido impresionante, con un gol y una asistencia.

Sin embargo, Colombia partirá como favorita debido a su clasificación superior.

Predicción: Colombia 2-1 Jamaica.

Last modified: agosto 7, 2023

Etiquetas: Canal Colombia vs Jamaica