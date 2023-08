Australia vs Francia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

Australia se enfrenta a Francia en Lang Park en los cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA este sábado 12 de agosto.

Hora y Canal Australia vs Francia

Sede: Estadio Suncorp, Brisbane, Queensland, Australia

Hora: 1:00 am de México y Centroamérica. 2:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 0:00 am PT / 3:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. Telemundo en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Australia vs Francia en VIVO

Las expectativas están por las nubes para ambos equipos, a solo tres victorias del gran premio. Australia busca su primera aparición en semifinales en cuatro intentos, después de haber perdido tres cuartos de final. El apoyo en el hogar es masivo, pero eso podría no ser suficiente.

Mientras tanto, Francia lo ha hecho mejor que en su campaña anterior en 2019 cuando no pudo avanzar más allá de los octavos de final. Ha ganado tres de sus cuatro juegos, perdiendo uno. El principal desafío de Australia podría venir de los flancos, que Les Bleus saben cómo aprovechar.

Hervé Renard está en los buenos libros de sus empleadores. El técnico de Francia, que estaba llamado a ‘salvar al equipo’, no ha defraudado. Tras su empate sin goles contra Jamaica, Renard aseguró a los escépticos que el equipo ganaría velocidad, y parece que lo han hecho.

Les Bleues han ganado tres partidos desde entonces, anotando 12 goles contra cuatro recibidos. La delantera del Lyon, Kadidiatou Diani, ha sido una espina clavada para muchos equipos y se espera que sea el centro de atención contra Australia.

Ella cuenta con cuatro goles y busca eclipsar a la máxima goleadora de la competencia, la japonesa Hinata Miyazawa, que tiene cinco goles.

Los dos equipos se han enfrentado cuatro veces, y cada lado ganó dos veces.

Pronóstico Australia vs Francia

La estrella del Real Madrid, Hayley Raso, apunta a su cuarto gol para Australia. Su ritmo podría mantener a raya a los defensores de Francia. La única jugadora que podría detener a Diani es la defensa del Arsenal, Steph Catley, quien también ha marcado dos goles.

Mientras tanto, la francesa Kadidiatou Diani esperará mantener su consistencia. Además de sus cuatro goles, también ha proporcionado tres asistencias. Eugénie Le Sommer también buscará mejorar su cuenta de tres goles.

La calidad superior de Francia debería ayudarlos a lograr una victoria por la mínima.

Predicción: Australia 1-2 Francia.

