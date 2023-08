Bournemouth vs West Ham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

La Premier League vuelve a la actividad este fin de semana, cuando el Bournemouth se enfrenta al West Ham de David Moyes en un importante encuentro en el Vitality Stadium este sábado 11 de agosto.

Hora y Canal Bournemouth vs West Ham

Sede: Dean Court, Bournemouth, Inglaterra

Hora: 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. NBC en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Bournemouth vs West Ham en VIVO

Bournemouth terminó en el puesto 15 en la clasificación de la Premier League la temporada pasada y no ha estado en su mejor momento durante el último año. El equipo local superó al Lorient con un cómodo marcador de 2-0 la semana pasada y buscará lograr un resultado similar en este partido.

West Ham, por otro lado, aseguró un puesto 14 en la tabla de la liga la temporada pasada y se ha sentido decepcionado en esta temporada. Los Hammers cayeron en una derrota perjudicial por 4-0 ante el Bayer Leverkusen en su juego anterior y necesitarán recuperarse este fin de semana.

Los Hammers han anunciado al mexicano, Edson Álvarez, como refuerzo y podría tener actividad este sábado, aunque luce complicado.

West Ham tiene un récord impresionante contra Bournemouth y ha ganado ocho de los 17 partidos jugados entre los dos equipos, en comparación con las cuatro victorias de las Cerezas.

Pronóstico Bournemouth vs West Ham

West Ham tiene un plantel impresionante a su disposición, pero no ha justificado su potencial en los últimos meses. Jarrod Bowen y Michail Antonio dieron un paso adelante en la pretemporada y buscarán dejar su huella este fin de semana.

Bournemouth puede dar un golpe en su día, pero ha estado plagado de inconsistencias en la Premier League. Ambos equipos están igualados en este momento y podrían jugar un empate en este encuentro.

Predicción: Bournemouth 1-1 West Ham.

Last modified: agosto 11, 2023

