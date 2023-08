Everton vs Fulham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

La Premier League regresa a la acción con otra ronda de partidos este fin de semana, cuando el Everton se enfrente al impresionante Fulham de Marco Silva en un intrigante encuentro en Goodison Park este sábado 12 de agosto.

Hora y Canal Everton vs Fulham

Sede: Goodison Park, Liverpool, Inglaterra

Hora: 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. NBC en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Everton vs Fulham en VIVO

Fulham terminó en el décimo lugar en la clasificación de la Premier League la temporada pasada y ha tenido momentos destacados en algunas ocasiones este año. El equipo visitante superó al TSG Hoffenheim con una estrecha victoria por 2-1 la semana pasada, con gol incluido de Raúl Jiménez, y buscará lograr un resultado similar en este encuentro.

Por otro lado, Everton aseguró el puesto 17 en la tabla de la liga la temporada pasada y ha sido una sombra de lo que fue en los últimos meses. Los Toffees derrotaron al Sporting Lisboa con una victoria de 1-0 en su juego anterior y estarán confiados antes de este partido.

Everton ganó cada uno de sus primeros 14 partidos contra Fulham en Goodison Park en la Premier League, pero ha perdido cada uno de sus dos últimos enfrentamientos contra los Cottagers.

Pronóstico Everton vs Fulham

Fulham ha mostrado destellos de mejora durante el año pasado y ha logrado exhibiciones admirables bajo la dirección de Marco Silva. Los gustos de Andreas Pereira y Carlos Vinicius pueden ser letales en su día y tienen un punto que demostrar este fin de semana.

El Everton ha estado en una forma pésima este año y necesita desesperadamente una inyección de energía. Fulham está en mejor forma en este momento y tiene la ventaja de cara a este juego.

Predicción: Everton 1-2 Fulham.

Last modified: agosto 11, 2023

Etiquetas: canal Everton vs Fulham