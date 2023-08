Triplemania XXXI EN VIVO Hora, Canal, Cartelera, Dónde ver Streaming Lucha Libre AAA 2023

Lucha Libre

El día ha llegado, la cuenta atrás ha llegado a su fin. Este sábado 12 de agosto, la Arena Ciudad de México será testigo del desenlace de la Guerra de Rivalidades. Aquí no hay luchadores «rudos» ni «técnicos», solo cuatro luchadores que buscarán salir victoriosos y proteger lo más preciado que poseen.

Hora y Canal Triplemania XXXI

Sede: Arena Ciudad de México, CDMX, México

Hora: 8:00 pm de México y Centroamérica. 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Space y HBOMax en México. FITE en Estados Unidos.

Triplemania XXXI en VIVO

A principios de 2023, se dieron a conocer las parejas que formarían parte de este torneo: Rush vs Pagano, El Patrón vs Pentagon Jr., Psycho Clown vs Sam Adonis y DMT Azul vs Blue Demon. Lamentablemente, una lesión de ‘Noa Noa Style’ provocó que L.A. Park ocupara su lugar, aumentando aún más las expectativas.

Tras dos Triplemanías XXXI, presenciamos el enfrentamiento entre la Osamenta y el Ingobernable, una disputa que ha durado más de cinco años en diversas empresas y que ahora podría llegar a su conclusión en el mejor de los escenarios.

Por otro lado, se encuentran Psycho Clown y Sam Adonis, quienes han llevado su odio a múltiples escenarios y han sobrepasado los límites. No solo se enfrentan dentro del ring, sino también dondequiera que estén, por lo que AAA los ha mantenido separados en todo momento.

«Voy a lastimar a Psycho Clown, voy a tener su sangre en mis puños. Este sábado voy a causar un revuelo en la Arena Ciudad de México», expresó Sam Adonis-.

En esta batalla no hay favoritos, por lo que nadie se atrevería a apostar por un ganador en un duelo tan reñido. Además, es importante recordar que las máscaras no tienen un valor superior al cabello, como se demostró en Triplemanía I cuando Konan entregó su máscara a Perro Aguayo. Por esta razón, el desenlace de esta historia se revelará hoy en la Arena Ciudad de México.

Cartelera Triplemania XXXI

Dalys & Lady Shani & Sexy Star vs Chik Tormenta & La Hiedra & Maravilla

Copa Bardahl (generalmente un combate de Rumble) con Komander, Laredo Kid, Willie Mack, Dave the Clown, Pagano, Aramis, Mr. Iguana, Murder Clown, Arez, Octagon Jr., Myzteziz Jr. y Nino Hamburguesa

Negro Casas vs Nicho

Taya vs Flammer por el título Reina de Reinas

Penta vs QT Marshall vs Dralistico vs Brian Cage por el título vacante latinoamericano

El Hijo del Vikingo vs Mike Bailey vs Daga vs Jack Cartwheel por el Megatítulo AAA

Rush vs Sam Adonis vs LA Park vs Psycho Clown, el perdedor pierde su cabello o mascara

Last modified: agosto 12, 2023

Etiquetas: LA Park