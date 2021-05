Rey de Reyes 2021 EN VIVO Hora, Canal, Cartelera, Dónde ver Psycho Clown, Pagano, Chessman Triple A

En su primer gran espectáculo desde Triplemania en diciembre, AAA presenta Rey de Reyes este sábado 1 de mayo.

Rey de Reyes es uno de los eventos emblemáticos de AAA y el último gran espectáculo antes de Triplemania, que se espera que tenga lugar frente a una multitud en vivo en agosto o septiembre. El programa del sábado saldrá de un lugar cerrado y la gente podrá verlo en vivo en Space en México, así como por YouTube Live en el resto del mundo.

Hora y Canal Rey de Reyes 2021

Hora: 5:00 pm PT / 8:00 pm ET en Estados Unidos. 7:00 pm en México. 6:00 pm de Centroamérica.

Canal: Space en México.

Transmisión online: YouTube en el resto del mundo (Excepto Estados Unidos)

Cartelera Rey de Reyes 2021

Psycho Clown y Pagano vs Chessman y luchador sorpresa

Rey de Reyes: Laredo Kid, Texano Jr, Murder Clown, Aerostar, Drago, Abismo Negro Jr, Hijo del Vikingo y Myzteziz.

Campeonato Reina de Reinas: Faby Apache, Shani, Flammer, Chik Tormenta, Maravilla y luchadora sorpresa

Campeonato Latinoamericano: Octagón Jr vs Taurus vs Luchador sorpresa

Lucha Alta Calidad: Dinastía vs Toxin vs Aramis vs Látigo vs Arez

Rey de Reyes 2021 en VIVO

Si bien ni el mega campeón Kenny Omega ni los campeones por equipos Penta y Fenix ​​están en la cartelera, esto marcará una noche crucial para AAA. Se coronarán dos nuevos campeones y se revelará la próxima constelación de estrellas, a medida que talentos emergentes como Laredo Kid, Hijo del Vikingo, Arez y Octagon Jr.se eleven aún más en la industria.

“Vamos a ver la emoción y la creatividad de la lista de AAA“, dice Konnan, la estrella de la lucha libre que ahora es el director creativo de AAA. “No es a lo que están acostumbrados los puristas de la lucha libre estadounidense; es diferente. No es lo que creciste viendo. Pero si te gusta la lucha, esta es su casa ”.

El evento principal enfrenta al equipo de Pagano y Psycho Clown contra Chessman y un socio sorpresa, que es una continuación de la disputa Pagano-Chessman que contó con una Lucha de Apuestas de cabellera contra cabellera que ganó Pagano.

“Este es un combate sin DQ, así que espere sillas, mesas y, honestamente, todo lo demás”, dice Konnan. “Psycho y Pagano son dos de nuestros talentos más populares y lo van a aportar. Habrá una sorpresa en este duelo. Verás muchas sorpresas durante el espectáculo. Nuestro objetivo es siempre entregar en exceso, y estas sorpresas serán las que la gente no esperará “.

El principal título secundario en AAA es el Campeonato Latinoamericano, que estuvo en manos de Daga, pero tuvo que quedar vacante debido a problemas de viaje relacionados con su ciudadanía en los Estados Unidos. Con Daga actualmente fuera de la imagen del título, habrá una triple amenaza con Octagon Jr., Taurus y un oponente sorpresa para coronar a un nuevo campeón.

El campeonato femenino también quedó vacante cuando la extremadamente talentosa Taya Valkyrie firmó con WWE, donde ahora protagoniza NXT como Franky Monet. Una pelea de Reina de Reinas de seis mujeres determinará el nuevo campeón, uno que incluye a Faby Apache, Lady Shani, Flammer, Chik Tormenta, Lady Maravilla y un oponente misterioso.

“Una de las sorpresas será alguien a quien reconozcas de los Estados Unidos”, dice Konnan. “Estas mujeres son nuestras futuras estrellas y Faby es uno de los mejores secretos del negocio”.

Hay muchas apuestas altas en Rey de Reyes, incluido la función de Rey de Reyes de ocho hombres. Esto es similar al torneo King of the Ring de la WWE de mediados de los 90, donde el ganador recibe un empujón real, además de una espada como premio. Y el combate está lleno de talento, con Hijo del Vikingo, Laredo Kid, Texano Jr., Murder Clown, Aerostar, Drago, Abismo Negro Jr. y Myzteziz Jr.

“Este duelo, con la espada y donde va el ganador desde aquí, es un gran problema”, dice Konnan. “Y Vikingo va a ser una estrella emergente, al igual que Laredo Kid, que es nuestro campeón de peso crucero”.