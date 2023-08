Villarreal vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 LaLiga 2023-24

Liga Española 2023-2024

La edición 2023-24 de La Liga dio inicio este fin de semana y la actividad continua cuando el Villarreal se enfrente al Betis dirigido por Manuel Pellegrini en un partido intrigante que se llevará a cabo en el Estadio de la Cerámica este domingo 13 de agosto.

Hora y Canal Villarreal vs Betis

Sede: Estadio de la Cerámica, Villarreal, España

Hora: 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:30 am PT / 1:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. DSports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Villarreal vs Betis en VIVO

El Betis finalizó en la sexta posición de la clasificación de La Liga la temporada pasada y ha demostrado un rendimiento bastante impresionante desde el inicio del nuevo año. El equipo andaluz sufrió una estrecha derrota por 1-0 en manos de la Real Sociedad la semana pasada, por lo que necesitará recuperarse en este próximo partido.

Por otro lado, el Villarreal aseguró la quinta posición en la tabla de la liga la temporada pasada y deberá dar un paso adelante en esta nueva temporada. El Submarino Amarillo fue derrotado 4-0 por el Newcastle United en su encuentro anterior, por lo que tiene un punto que demostrar en el próximo fin de semana.

El Villarreal cuenta con un buen historial reciente frente al Real Betis, habiendo ganado 15 de los últimos 36 partidos disputados entre ambos equipos, en comparación con las 11 victorias obtenidas por los Béticos.

Predicción Villarreal vs Betis

Si bien el Betis dispone de un equipo sólido, aún no ha alcanzado su máximo potencial en La Liga. Jugadores como Borja Iglesias y Nabil Fekir pueden marcar la diferencia en su día y buscarán dar un paso adelante en este fin de semana.

El Villarreal ha logrado superar su mala racha y también ha mostrado una notable mejora desde el cambio de año. Sin embargo, sobre el papel, el Betis es el equipo con mayores fortalezas y debería tener la capacidad de ganar este partido.

Pronóstico: Villarreal 2-3 Betis

