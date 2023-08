Mallorca vs Villarreal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 LaLiga 2023-24

Liga Española 2023-2024

El Villarreal buscará recuperarse de su derrota en el partido inaugural del fin de semana pasado ante el Real Betis, mientras continúa su campaña en LaLiga 2023-2024 enfrentando al Mallorca este viernes 18 de agosto.

El Submarino Amarillo sufrió una derrota en casa por 2-1 en su primer partido de la temporada, mientras que el Mallorca logró remontar para empatar 1-1 con Las Palmas en su primer encuentro de la temporada.

Hora y Canal Mallorca vs Villarreal

Sede: Estadio Son Moix, Palma de Mallorca, España

Hora: 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:30 am PT / 1:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. DSports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Mallorca vs Villarreal en VIVO

El Mallorca estuvo en desventaja durante la primera mitad del partido inaugural ante Las Palmas el 12 de agosto, pero logró igualar el marcador en la segunda mitad gracias a un gol de Antonio Raillo, repartiéndose así los puntos.

El equipo dirigido por Javier Aguirre ahora buscará asegurar sus primeros tres puntos de la temporada mientras se prepara para enfrentar al Villarreal, al cual derrotó en dos ocasiones la temporada pasada, incluida una victoria por 4-2 en casa.

El Mallorca finalizó en la novena posición de la máxima categoría del fútbol español la temporada pasada y apuntará nuevamente a un puesto en la mitad superior de la tabla, dados los movimientos en el mercado de verano que sugieren una campaña sólida.

Sergi Darder, Cyle Larin, Samu Costa, Siebe Van der Heyden, Manu Morlanes, Omar Mascarell y Toni Lato se han unido al club en un impresionante mercado de fichajes.

Lee Kang-in se ha trasladado al Paris Saint-Germain, siendo esta la transferencia más destacada, pero jugadores como Íñigo Ruiz de Galaretta, Ángel Rodríguez e Iddrisu Baba también han cambiado de equipo este verano.

Por otro lado, el Villarreal sufrió una derrota por 2-1 ante el Betis en su primer partido de la temporada; Ayoze Pérez adelantó a los verdiblancos en el Estadio de la Cerámica antes de que Jorge Cuenca igualara el marcador en el minuto 61.

Aunque parecía que los puntos se repartirían, los visitantes tenían otros planes y Willian Jose decidió el partido en el minuto 95, dejando un comienzo de temporada decepcionante para el Submarino Amarillo.

El equipo dirigido por Quique Setién terminó en la quinta posición de la máxima categoría del fútbol español la temporada pasada, sumando 64 puntos en sus 38 partidos, lo que les permitió clasificar para la fase de grupos de la Europa League 2023-24.

El Villarreal ha logrado incorporar a varios jugadores nuevos al club este verano, incluyendo a Alexander Sorloth, Ramon Terrats y Denis Suárez, pero ha perdido algunas figuras clave como Nicolás Jackson, Pau Torres y Samuel Chukwueze, quienes han dejado el equipo en traspasos por cifras importantes.

Si bien el mercado de verano ha sido beneficioso en términos financieros para el Submarino Amarillo, los aficionados esperan que no haya afectado su desempeño en el terreno de juego.

