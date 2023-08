Nottingham Forest vs Sheffield EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Tanto el Nottingham Forest como el Sheffield buscarán conseguir sus primeros puntos de la nueva temporada de la Premier League 2023-24 cuando se enfrenten en el City Ground este viernes 18 de agosto.

Hora y Canal Nottingham Forest vs Sheffield

Sede: The City Ground, Nottingham, Inglaterra

Hora: 12:45 pm de México y Centroamérica. 1:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 11:45 am PT / 2:45 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. DSports en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Nottingham Forest vs Sheffield en VIVO

El Forest cedió hasta un 79% de posesión ante el Arsenal en su derrota por 2-1 el sábado pasado. El brillante gol de Eddie Nketiah en el minuto 26 le dio la ventaja a los Gunners antes de que Bukayo Saka agregara algo de protección solo seis minutos después.

A pesar de haber estado mayormente en la búsqueda de los jugadores del Arsenal en el campo, el Forest logró aguantar hasta el final e incluso tuvo una oportunidad de luchar hacia el final del partido después del gol de Taiwo Awoniyi en el minuto 82.

El Forest evitó el descenso por muy poco la temporada pasada, terminando apenas cuatro puntos por encima del Leicester City en el puesto 18. Ahora buscarán obtener al menos un resultado positivo contra el recién ascendido Sheffield United en el City Ground.

El Sheffield salió en desventaja ante el Crystal Palace en su primer partido de la nueva campaña de la Premier League el sábado pasado. Los Eagles registraron ocho tiros a puerta mientras que el Sheffield se limitó a uno solo.

El Sheffield tuvo dificultades con la posesión, logrando una pobre tasa de éxito en los pases del 61% en el juego. Enfrentarán desafíos más difíciles en el futuro y necesitarán mejorar su juego si quieren evitar el descenso al final de la temporada.

No obstante, se espera que los Blades tarden un tiempo en encontrar su ritmo en esta temporada. Han perdido a varios de sus jugadores destacados de la temporada pasada debido a ventas y acuerdos de préstamo que han vencido, y no están en su mejor forma en este momento.

La última vez que el Nottingham y el Sheffield se enfrentaron en la Premier League fue en mayo de 1993. Los Blades ganaron el partido en el City Ground 2-0.

Pronóstico Nottingham Forest vs Sheffield

El Nottingham Forest mostró un buen rendimiento en casa la temporada pasada. Haber sufrido solo dos derrotas en el City Ground desde septiembre fue crucial para evitar el descenso la última vez.

El Sheffield lució débil durante largos períodos en su enfrentamiento contra el Crystal Palace el fin de semana pasado y enfrentará un gran desafío el viernes.

Predicción: Nottingham Forest 2-0 Sheffield United.

