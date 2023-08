Alavés vs Sevilla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 LaLiga 2023-24

Liga Española 2023-2024

La edición 2023-24 de La Liga sigue su actividad de la jornada 2, cuando el Alavés se enfrenta al impresionante Sevilla en un choque crucial en el Estadio Mendizorroza este lunes 21 de agosto.

Hora y Canal Alavés vs Sevilla

Sede: Estadio Mendizorroza, Gasteiz, Araba, España

Hora: 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:30 am PT / 1:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. DSports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Alavés vs Sevilla en VIVO

El Sevilla finalizó en la posición 12 en la clasificación de La Liga y no ha tenido su mejor momento en lo que va de temporada. Los gigantes andaluces sufrieron una ajustada derrota a manos del Manchester City en la Supercopa de la UEFA en su partido previo y necesitarán recuperarse esta semana.

Por otro lado, el Alavés aseguró el cuarto puesto en la Segunda División la temporada pasada y ha mejorado con respecto al año anterior. Los anfitriones cayeron derrotados por un estrecho margen de 1-0 ante el Cádiz la semana pasada y tienen algo que demostrar en este partido.

El Sevilla tiene un récord reciente impresionante contra el Alavés y ha ganado 11 de los últimos 21 partidos disputados entre ambos equipos, en comparación con las tres victorias del Deportivo Alavés.

Predicción Alavés vs Sevilla

El Sevilla cuenta con un plantel impresionante a su disposición y ha mostrado destellos de su habilidad en las últimas semanas. El equipo visitante no ha tenido un buen comienzo en La Liga esta temporada y deberá dar un paso al frente en este encuentro.

El Alavés ha mejorado en los últimos meses, pero tiene una montaña que escalar en la máxima categoría esta temporada. El Sevilla es el equipo más fuerte en este momento y debería ser capaz de ganar este partido.

Pronóstico: Alavés 1-3 Sevilla

Last modified: agosto 20, 2023

Etiquetas: Alavés