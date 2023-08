Alemania vs Japón EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial Baloncesto 2023

Mundial Baloncesto 2023

Alemania entrará en acción en la fase de grupos en la Copa Mundial FIBA 2023 este viernes 25 de agosto, cuando se enfrente a Japón en un duelo donde los europeos son claros favoritos.

Hora y Canal Alemania vs Japón

Sede: Okinawa Arena, Okinawa, Japón

Hora: 6:10 am de México y Centroamérica. 7:10 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:10 am de República Dominicana, Argentina, Brasil y Uruguay. 5:10 am PT / 8:10 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Courtside en todo el mundo. ESPN+ en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Alemania vs Japón en VIVO

Durante su período de preparación, Alemania recordó por qué fue un equipo tan dominante en el EuroBasket de 2022, al ganar cuatro de los seis partidos disputados.

El trío principal de Alemania, compuesto por Schroder, Wagner y Daniel Theis, tendrá un papel crucial tanto en la ofensiva como en la defensiva. Schroder será el motor en el aspecto ofensivo, mientras que la versatilidad de Theis y las habilidades generales de Wagner asegurarán que Alemania sea tomada en serio.

Por otro lado, Japón tuvo resultados dispares en sus partidos de preparación, logrando tres victorias en siete encuentros, pero sin poder superar a rivales de mayor nivel. En consecuencia, es probable que Japón llegue al partido del 25 de agosto contra Alemania en calidad de rezagado.

Japón confiará en el juego bidireccional de Hachimura y, al mismo tiempo, buscará la chispa ofensiva de Wanatabe. Sin embargo, en las competiciones de la FIBA, el enfoque está menos en las estrellas que en la NBA, y el éxito dependerá de qué equipo pueda ejecutar consistentemente a un alto nivel, algo en lo que Alemania tiene una sólida trayectoria.

Dennis Schroder siempre logra destacar en competiciones FIBA, mientras que Franz Wagner mejora con cada día que pasa. Alemania también entrará a su primer partido con el deseo de conseguir la victoria y asegurar el primer lugar en su grupo.

Predicción Alemania vs Japón

En su historial en la Copa Mundial FIBA, Alemania ha ganado dos de sus primeros seis partidos. De manera interesante, ambas victorias fueron contra equipos asiáticos (China y Japón). Además, Japón aún no ha conseguido una victoria en la Copa Mundial contra un oponente europeo.

Alemania cuenta con un historial sólido en competencias FIBA y dispone de varios jugadores talentosos con experiencia en la NBA. La habilidad de Schroder para romper defensas, acelerar el ritmo y anotar con el dribbling será un desafío difícil de contener para el equipo japonés.

Japón, no obstante, también posee su propio talento en la NBA con Rui Hachimura y Yuta Watanabe. Por lo tanto, Japón no se amedrentará ante el estilo de juego de alta presión de Alemania. Sin embargo, Alemania entrará al partido como favorita y la mayoría de los aficionados esperan que registren una victoria en su primer encuentro de la Copa Mundial FIBA.

Pick: Alemania

Last modified: agosto 24, 2023

