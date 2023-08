República Dominicana vs Filipinas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial Baloncesto 2023

Mundial Baloncesto 2023

Filipinas está lista para iniciar su participación en la Copa Mundial FIBA 2023 enfrentando a la República Dominicana este viernes 25 de agosto.

Gilas Pilipinas tuvo resultados mixtos en sus siete partidos de preparación previos al Mundial. Ganaron cuatro de los primeros cinco, pero perdieron los dos últimos frente a Montenegro y México.

Por otro lado, la República Dominicana solo logró una victoria en sus cuatro juegos de preparación. Sufrieron derrotas ante Puerto Rico, Letonia y España, todas ellas reñidas contiendas. Su única victoria fue contra uno de los favoritos para ganar el Mundial, Canadá.

La acción del Grupo A entre Filipinas y la República Dominicana tendrá lugar en el Philippine Arena en Bocaue, Bulacan.

Hora y Canal República Dominicana vs Filipinas

Sede: Philippine Arena, Bulacan, Filipinas

Hora: 6:00 am de México y Centroamérica. 7:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de República Dominicana, Argentina, Brasil y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Courtside en todo el mundo. ESPN+ en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

República Dominicana vs Filipinas en VIVO

Filipinas ocupa el puesto 40 en el ranking mundial de cara a la Copa Mundial FIBA de Basketball 2023. Esta es su tercera aparición consecutiva en el torneo, pero buscan recuperarse después de una decepcionante campaña sin victorias en 2019.

Gilas Pilipinas contará con un jugador de la NBA en su plantel, Jordan Clarkson de los Utah Jazz. Clarkson tiene ascendencia filipina, pero jugará como jugador naturalizado debido a que no obtuvo su pasaporte filipino antes de los 16 años. Se espera que su presencia añada chispa al lado ofensivo.

Por otro lado, la República Dominicana también participa por tercera vez consecutiva en la Copa Mundial FIBA. Terminaron en la posición 13 en 2014 y en la 16 en 2019, por lo que buscan mejores resultados en esta edición.

Mientras Filipinas cuenta con Clarkson, los dominicanos tienen al tres veces All-Star de la NBA, Karl-Anthony Towns de los Minnesota Timberwolves. Towns regresa a la selección nacional después de ausentarse en varios torneos para centrarse en su carrera profesional.

Predicción Filipinas vs República Dominicana

El objetivo de Gilas Pilipinas en la Copa Mundial FIBA 2023 es finalizar con el mejor récord entre los países asiáticos para clasificar de manera directa a los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, se enfrentarán a un duro desafío ante la República Dominicana.

Karl-Anthony Towns es uno de los hombres grandes más hábiles de la NBA y podría representar una amenaza para los pivotes filipinos como June Mar Fajardo, Japeth Aguilar y Kai Sotto. A pesar del apoyo de muchos fanáticos locales, se espera que Filipinas luche valientemente en una derrota ante la República Dominicana.

Pick: República Dominicana

