Italia vs Angola EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial Baloncesto 2023

Italia y Angola se enfrentarán en el partido inaugural de la Copa Mundial FIBA 2023 en el impresionante Philippine Arena en Bulacan, Filipinas, este viernes 25 de agosto. Tras lo que se espera sea una vibrante y culturalmente rica ceremonia de apertura, italianos y angoleños competirán por conseguir la primera victoria en esta emocionante competición.

Hora y Canal Italia vs Angola

Sede: Philippine Arena, Bulacan, Filipinas

Hora: 2:00 am de México y Centroamérica. 3:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 5:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 1:00 am PT / 4:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Courtside en todo el mundo. ESPN+ en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Italia vs Angola en VIVO

Simone Fontecchio, delantero de los Utah Jazz, quien es el máximo anotador de la selección italiana, liderará las esperanzas del equipo. Contará con el respaldo de veteranos como Luigi Datome, Nicolo Melli, Giampaolo Ricci y Stefano Tonut.

El entrenador Gianmarco Pozzecco alineará en su mayoría al mismo equipo que sorprendió a Serbia en los octavos de final del EuroBasket 2022. Los italianos también llevaron al poderoso equipo francés al tiempo extra en los cuartos de final el año pasado antes de caer finalmente.

Italia aspira a llegar al menos a las semifinales en este evento y conseguir su primer puesto en el podio.

Por su parte, Angola, una de las selecciones más veteranas en el Mundial de China 2019, ha visto el retiro de varias de sus antiguas leyendas, abriendo paso a una nueva generación de jugadores que buscarán llevar al equipo a alturas sin precedentes.

El pivote de los Atlanta Hawks, Bruno Fernando, liderará al equipo angoleño en la cancha. Estará acompañado por Jilson Bango y Silvio Sousa en la posición interior. Aunque Fernando es el único talento angoleño en la NBA, hay rumores de que Bango podría seguir sus pasos en las grandes ligas.

La defensa de Angola, que limitó a sus oponentes a tan solo 60,5 puntos por partido en las eliminatorias africanas, será puesta a prueba de inmediato por la química, las habilidades y la experiencia del equipo italiano en la Copa Mundial FIBA Basketball 2023.

Predicción Italia vs Angola

Ambos equipos buscarán iniciar la fase de grupos con una victoria. En este enfrentamiento, Italia confiará en su capacidad para vencer a un equipo de Angola que parece más débil y debería lograr la victoria.

Sin embargo, esta situación también podría generar presión sobre los jugadores italianos, ya que se espera que ganen este partido. Por otro lado, la selección angoleña jugará sin presiones ni expectativas, lo que podría contribuir a mejorar su desempeño.

En general, el equipo italiano es el favorito para ganar este partido y probablemente lo haga con un margen considerable.

Probabilidades:

Angola: +1250

Italia: -3333

Italia es el claro favorito en este encuentro. Esto se debe a su historial invicto hasta el momento y al hecho de que Angola ha acumulado derrotas ante equipos considerablemente menos fuertes que Italia.

Para que este partido tenga un resultado distinto al que sugieren las probabilidades, Italia tendría que tener un desempeño por debajo de su nivel y Angola tendría que ofrecer su mejor actuación en el torneo. Dado que es poco probable que ambas situaciones ocurran al mismo tiempo, apostar por Italia parece una opción segura en este juego.

agosto 24, 2023

