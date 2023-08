España vs Costa de Marfil EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial Baloncesto 2023

Mundial Baloncesto 2023

España, la actual campeona de la Copa del Mundo, comenzará la defensa de su título este sábado 26 de agosto cuando se midan a Costa de Marfil. Si los españoles ganan otra medalla de oro, serán apenas el tercer equipo en lograr coronas consecutivas en la historia del torneo.

Hora y Canal España vs Costa de Marfil

Sede: Indonesia Arena, Yakarta, Indonesia

Hora: 7:30 am de México y Centroamérica. 8:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:30 am de República Dominicana, Argentina, Brasil y Uruguay. 6:30 am PT / 9:30 am ET en Estados Unidos. 3:30 pm de España.

Transmisión: Courtside en todo el mundo. ESPN+ en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

España vs Costa de Marfil en VIVO

La Roja no contará con el base veterano y MVP de la Copa Mundial FIBA 2019, Ricky Rubio. Aun así, cuentan con una alineación profunda y talentosa que incluye a los hermanos Hernangómez, Willy y Juancho, Usman Garuba, Rudy Fernández, Sergio Llull y Santi Aldama.

A pesar de la ausencia de Rubio, los españoles ganaron el EuroBasket 2022, lo que demuestra su capacidad para enfrentar un torneo complicado sin uno de sus líderes más destacados. Se espera que Juan Núñez juegue un papel clave en ausencia del veterano creador de juego de la NBA, junto a Lorenzo Brown, el mejor jugador del equipo en la Eurocopa.

Santi Aldama, los hermanos Hernangómez, Juan Núñez y Rudy Fernández serán los jugadores a tener en cuenta en el equipo español.

El primer desafío para los españoles será Costa de Marfil. A pesar de ocupar el puesto 42 de la FIBA, los africanos no se quedarán de brazos cruzados y lucharán con determinación.

Los Elefantes serán dirigidos por Vafessa Fofana, el veterano Souleymane Diabate y Maxence Dadiet. Los tres tuvieron un buen desempeño en los partidos de clasificación africanos y se espera que lideren al equipo en el torneo.

Vafessa Fofana tuvo una destacada actuación en el Mundial 2019 en China. Será interesante ver si puede mantener ese nivel cuatro años después ante los campeones defensores.

España es el equipo más fuerte del Grupo G. Se espera que el segundo lugar sea disputado entre Brasil e Irán. Aunque Costa de Marfil parece ser un rival inferior en papel, sin duda luchará para hacer sentir orgulloso a su país.

Predicción España vs Costa de Marfil

Las bajas de Ricky Rubio y Lorenzo Brown serán sentidas. Ambos han sido los principales jugadores de España en dos grandes competiciones consecutivas. El impacto de sus ausencias en la defensa del título de los campeones defensores podría hacerse más evidente en etapas posteriores del torneo.

Sobre el papel, España es el gran favorito para vencer a Costa de Marfil, un equipo que carece de presencia en la NBA. Santi Aldama podría convertirse en la próxima gran estrella de La Roja. El alero de los Memphis Grizzlies posee un talento y versatilidad destacados, adecuados para torneos internacionales.

Juan Núñez podría ser clave para el éxito de los españoles. Su capacidad para llenar el vacío dejado por Rubio y Brown será crucial para su rendimiento.

Costa de Marfil, ubicada en el puesto 42 según la FIBA, parte como perdedora. Incluso podrían enfrentar a un público hostil, ya que los indonesios podrían respaldar a los jugadores más populares de la NBA en el equipo español.

Una victoria de los africanos sería una de las mayores sorpresas en la historia de los Mundiales.

Pick: España

