Manchester United vs Nottingham Forest EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Llegamos ya a la jornada 3 de la Premier League 2023-2024 abriendo este sábado 26 de agosto con un buen duelo donde el Nottingham Forest se enfrentará al Manchester United dirigido por Erik ten Hag en Old Trafford.

Hora y Canal Manchester United vs Nottingham Forest

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Hora: 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. DSports en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Manchester United vs Nottingham Forest en VIVO

Nottingham Forest se encuentra actualmente en el décimo lugar en la clasificación de la Premier League y ha dado un paso adelante en lo que va de temporada. Superaron al Sheffield United con una victoria crucial por 2-1 la semana pasada y tendrán que trabajar duro para lograr un resultado similar en este partido.

Por otro lado, el Manchester United está actualmente en el puesto 12 de la clasificación y no ha mostrado su mejor nivel hasta el momento. Los Red Devils sufrieron una decepcionante derrota por 2-0 ante el Tottenham Hotspur en su partido anterior y necesitarán recuperarse este fin de semana.

El Manchester United tiene un buen historial en los enfrentamientos previos ante el Nottingham Forest y ha ganado 52 de los 109 partidos disputados entre ambos equipos, en comparación con las 33 victorias del Tricky Trees.

Predicción Manchester United vs Nottingham Forest

El Manchester United ha progresado con Erik ten Hag, pero ha decepcionado en sus dos primeros partidos de esta temporada. Los Red Devils podrían dar un gran salto en este partido y necesitarán que sus estrellas den un paso adelante el sábado.

Nottingham Forest podría sorprender en este partido y ha mostrado una marcada mejoría en las últimas semanas. Sin embargo, el Manchester United es el equipo superior en papel y debería tener la capacidad de ganar este partido.

Predicción: Manchester United 3-1 Nottingham Forest

Last modified: agosto 25, 2023

