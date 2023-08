Estados Unidos vs Nueva Zelanda EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial Baloncesto 2023

Mundial Baloncesto 2023

El equipo de Estados Unidos comenzará su participación en la Copa Mundial FIBA 2023 enfrentándose a Nueva Zelanda este sábado 26 de agosto. De cara al torneo, el equipo estadounidense es el gran favorito para llevarse el título.

Hora y Canal Estados Unidos vs Nueva Zelanda

Sede: Mall of Asia Arena, Pásay, Filipinas

Hora: 6:40 am de México y Centroamérica. 7:40 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 8:40 am de Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico. 9:40 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:40 am PT / 8:40 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Courtside 1891 en todo el mundo. DSports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Estados Unidos vs Nueva Zelanda en VIVO

Después de una serie de partidos de preparación en los que obtuvieron victorias contundentes sobre Alemania, Eslovenia y España, el equipo de Estados Unidos se siente seguro de que puede alcanzar su objetivo de llegar a la final de la Copa del Mundo.

Para Estados Unidos, Jalen Brunson, Brandon Ingram, Jaren Jackson Jr., Anthony Edwards y Paolo Banchero probablemente serán las principales armas en el partido inaugural. Tyrese Haliburton podría controlar el ritmo del juego y el espacio en la cancha.

Sin contar con verdaderas estrellas en su equipo, dependerán de su talento colectivo para brillar mientras compiten contra una de las mejores plantillas a nivel mundial.

Por otro lado, Nueva Zelanda solo ganó uno de sus cinco partidos de preparación, logrando una victoria por 94-75 sobre el equipo nacional japonés el 4 de agosto.

Ruben Te Rangi, Shea Ili e Izayah Le’afa son las tres amenazas para Nueva Zelanda. Aunque ninguno de los tres tiene mucha experiencia en competiciones de alto nivel de clubes, han demostrado ser capaces de anotar en doble dígito para la selección nacional de Nueva Zelanda. Sin embargo, el trío podría tener dificultades para anotar contra la defensa intensa y poderosa del equipo de Estados Unidos.

La plantilla de Nueva Zelanda no cuenta con ningún talento de la NBA, lo que dificultará su enfrentamiento contra un equipo estadounidense lleno de atletas de élite y jugadores de alto nivel.

Predicción Estados Unidos vs Nueva Zelanda

Como favoritos para ganar el campeonato mundial, Estados Unidos llega a su primer partido contra Nueva Zelanda con un claro favoritismo. Team USA tiene una plantilla más profunda y su nivel general de talento está a otro nivel. La habilidad atlética, capacidad de anotación e intensidad de Anthony Edwards serán un desafío sumamente difícil para los neozelandeses.

No obstante, gran parte del plantel estadounidense es nuevo en la competición FIBA y tendrá que acostumbrarse a las reglas ligeramente diferentes. Por lo tanto, Nueva Zelanda podría aprovechar esta curva de aprendizaje en la que el equipo estadounidense estará trabajando, especialmente al inicio del juego.

A pesar de eso, como se vio en el partido entre Estados Unidos y Alemania, hay muchas armas en el banquillo estadounidense capaces de tomar el control del partido. Tyrese Haliburton fue responsable de la remontada de Team USA en su último partido de preparación, pero la realidad es que cada miembro del plantel puede generar impulso para su equipo, lo que probablemente será demasiado para que Nueva Zelanda supere.

Pick: Team USA

Last modified: agosto 25, 2023

Etiquetas: Canal Estados Unidos vs Nueva Zelanda