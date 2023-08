Puerto Rico vs Sudán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial Baloncesto 2023

Mundial Baloncesto 2023

Este sábado 26 de agosto continúa la actividad de la jornada inaugural en la Copa Mundial FIBA 2023 de Baloncesto, donde Puerto Rico buscará sumar su primer triunfo, pero tendrán que medirse a Sudán del Sur que intentará sorprender en el Coliseo Araneta.

Hora y Canal Puerto Rico vs Sudán

Sede: Coliseo Araneta, Ciudad Quezon, Filipinas

Hora: 2:00 am de México y Centroamérica. 3:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 5:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 1:00 am PT / 4:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Courtside en todo el mundo. ESPN+ en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Puerto Rico vs Sudán en VIVO

Puerto Rico inició su periodo de preparación con una victoria ante la República Dominicana, pero luego experimentó una serie de malos resultados, acumulando cinco derrotas consecutivas por más de diez puntos de diferencia. Particularmente dolorosos fueron los enfrentamientos contra Serbia (75:110) e Italia (65:98).

La ausencia de José Alvarado tuvo un impacto significativo en el equipo, pero los resultados tan pobres no reflejan adecuadamente su calidad. Puerto Rico cuenta con varios jugadores capaces de desempeñarse a un alto nivel. Tremont Waters promedió 18 puntos por partido para los Metropolitanos. Jordan Howard fue uno de los líderes en Napoli, mientras que George Conditt tuvo un papel en Promitheas. La plantilla también incluye a John Holland, exjugador del Estrella Roja, y a Isaiah Piñeiro, quien jugó para Darüssafaka y Riga en el pasado.

Al observar estos nombres, es evidente que Puerto Rico tiene mucho potencial. Frente a Estados Unidos, tuvieron una primera mitad sólida, pero sufrieron una derrota abrumadora en la segunda mitad. Esos 20 minutos de los dos primeros cuartos brindan una idea de cómo deberían desempeñarse en Asia en los próximos siete días.

Por su parte, Sudán tuvo un agosto bastante activo, disputando cinco partidos amistosos y obteniendo tres victorias. Se enfrentaron a rivales de nivel similar y no se vieron abrumados en derrotas ante Australia y Brasil. Su último partido fue el martes, cuando vencieron a Jordania por 91:82.

Sudán cuenta con tres jugadores con experiencia en la NBA en su plantilla. El más conocido es Wenyen Gabriel, quien formó parte de la rotación de Los Angeles Lakers la temporada pasada. Carlik Jones principalmente jugó para el equipo de la G League de los Chicago Bulls, mientras que Marial Shayok también compitió en la liga de desarrollo. La ofensiva colectiva dependerá en gran medida de este trío mencionado. Nuni Omot tuvo un par de temporadas sobresalientes en Europa y, junto con Sunday Dech, conformará el quinteto inicial.

Sudán cree que puede convertirse en el mejor equipo africano en este torneo, lo que les aseguraría una plaza en los Juegos Olímpicos. Una posible victoria ante Puerto Rico sería un gran paso en esa dirección. Para lograrlo, será fundamental evitar que el rival tenga carreras ofensivas y jugar en transición.

Predicción Puerto Rico vs Sudán

Las casas de apuestas subestimaron a Puerto Rico debido a los débiles resultados en el periodo preparatorio. Aunque Sudán cuenta con algunos jugadores de calidad, el resto del equipo tiene un talento por debajo del promedio. Puerto Rico tiene mucha más experiencia en este tipo de competencias, y esto será evidente en los juegos oficiales, que son muy diferentes de los partidos amistosos.

Predicción: Puerto Rico ganará.

Last modified: agosto 25, 2023

Etiquetas: Canal Puerto Rico vs Sudán