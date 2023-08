Venezuela vs Eslovenia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial Baloncesto 2023

Mundial Baloncesto 2023

Continúa la actividad de la jornada 1 de la Copa Mundial FIBA 2023 este sábado 26 de agosto, cuando Eslovenia se enfrentare a Venezuela en el Okinawa Arena.

Hora y Canal Venezuela vs Eslovenia

Sede: Okinawa Arena, Okinawa, Japón

Hora: 5:30 am de México y Centroamérica. 7:30 am de Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico. 8:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 4:30 am PT / 7:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Courtside 1891 en todo el mundo. DSports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Venezuela vs Eslovenia en VIVO

De cara a la Copa del Mundo, Eslovenia era vista como un equipo con potencial para llegar lejos. Liderados por una superestrella de la NBA como Luka Doncic, tienen toda la potencia de fuego que necesitan. En cuanto a Venezuela, es un plantel más joven que está mirando hacia el futuro de su selección.

Al observar las plantillas, hay un jugador obvio al que todos tendrán en cuenta. Luka Doncic brilla regularmente en el juego internacional y seguramente será uno de los mejores jugadores en la Copa Mundial FIBA de este año.

Tras un pequeño susto en un partido de preparación contra Grecia, Doncic ha jugado como una superestrella. Los juegos oficiales ni siquiera han comenzado y él ya está armando un video destacado estelar.

Seguramente Doncic buscará dar un golpe de autoridad en su primer enfrentamiento de esta Copa del Mundo.

Según las últimas clasificaciones, Doncic y compañía se ubican en el puesto número 8. Venezuela se encuentra más hacia el final en el puesto 25.

Predicción Venezuela vs Eslovenia

De cara a este enfrentamiento, está claro quién se espera que salga victorioso. Los eslovenos son uno de los mejores equipos del Mundial de este año y Venezuela no tiene a nadie que frene al jugador estrella contrario.

Algo interesante de ver en este enfrentamiento es cómo Venezuela defiende a Luka Doncic. No tienen mucho tamaño en cuanto a centros, pero sí mucha longitud. Siete jugadores en su plantilla miden entre 6 pies 5 y 6 pies 8 pulgadas.

Con toda esta longitud, Venezuela puede tener alineaciones de balón pequeño que pueden cambiar fácilmente por la cancha. Esto podría ayudarlos en su intento de frenar al All-Star de los Dallas Mavericks.

No obstante, Eslovenia es el claro favorito con una de las principales estrellas de la NBA a la cabeza. Dado que Venezuela es uno de los equipos con un rango menor, este debería ser un enfrentamiento inicial fácil para ellos.

Pick: Eslovenia

