Brasil vs España EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial Baloncesto 2023

Mundial Baloncesto 2023

Se cierra la actividad de la jornada 2 del Campeonato Mundial FIBA de Baloncesto 2023, este lunes 28 de agosto con el enfrentamiento del Grupo G entre Brasil (1-0) y el campeón reinante España (1-0).

Brasil llega a su segundo partido tras una impresionante victoria por 41 puntos sobre Irán. Mostraron un baloncesto sobresaliente, dominaron los rebotes y compartieron el balón. Además de sus oponentes aquí, también son considerados uno de los favoritos para avanzar en el Grupo G. Con un diferencial de puntos moderado en su haber, Brasil buscará sorprender.

Por su parte, España se presenta a este partido después de una victoria por 94-64 contra Costa de Marfil. Como cabeza de serie número uno, son los favoritos para avanzar del Grupo G y se enfrentarán a su oponente más fuerte en Brasil. A pesar de esto, España buscará mantener su récord perfecto en la fase de grupos y recordar a todos que se coronaron campeones de este torneo en 2019.

Hora y Canal Brasil vs España

Sede: Indonesia Arena, Yakarta, Indonesina

Hora: 7:30 am de México y Centroamérica. 8:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:30 am de República Dominicana, Argentina, Brasil y Uruguay. 6:30 am PT / 9:30 am ET en Estados Unidos. 3:30 pm de España.

Transmisión: Courtside en todo el mundo. ESPN+ en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Brasil vs España en VIVO

Brasil aprovechó el inicio lento de Irán en su último partido y se adelantó con una ventaja de 33-12 en el primer cuarto. Jugaron con gran intensidad, protegiendo el aro y aprovechando las oportunidades de transición. A partir de ese momento, pudieron mantener cómodamente su ventaja ante un equipo iraní que no se quedó atrás en ningún momento. Esto refleja la calidad del equipo brasileño, y lucharán con un margen de un solo dígito contra el favorito número uno.

Brasil cuenta con varios talentos a nivel NBA, con jugadores como Bruno Caboclo dando un paso adelante significativo. Presentan una alineación de gran estatura y tienen capacidad para ejecutar transiciones rápidas en la cancha. Su ofensiva surge de una defensa sólida, lo que podría permitirles encontrar éxito en el extremo opuesto si España tiene dificultades en su precisión de tiro. Es posible anticipar un inicio rápido por parte de Brasil y mantener un juego reñido en las etapas iniciales.

Por su parte, España jugó de manera magistral contra Costa de Marfil, logrando una victoria cómoda por 30 puntos. Mostraron una gran cohesión en su juego, encontrando de manera constante al jugador libre mediante pases hábiles. Lograron 29 asistencias como equipo y tuvieron un impresionante 53% de acierto en tiros de campo. Se espera que continúen utilizando su juego de pases para abrir oportunidades contra la defensa de Brasil.

España tendrá ventaja en su juego perimetral, con el veterano Rudy Fernández liderando el camino. Los hermanos Hernangómez deberían ofrecer actuaciones sólidas, ya que formarán un dúo de jugadores interiores más hábiles en comparación con Brasil. Se espera que España emplee su precisión en tiros y pases precisos hacia el final del partido para sellar la victoria.

Predicción Brasil vs España

Este enfrentamiento es uno de los más emocionantes del día, enfrentando a dos ofensivas potentes y efectivas. La defensa de Brasil ha demostrado solidez hasta ahora y podría tener éxito al comienzo del partido si mantienen un buen ritmo. Sin embargo, en última instancia, la experiencia y el liderazgo veterano del equipo de España prevalecerán, cubriendo el margen al final del partido. Optemos por España con el margen y esta predicción.

Predicción: España -9.5 (-113)

Last modified: agosto 27, 2023

Etiquetas: Brasil