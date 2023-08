Estados Unidos vs Grecia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial Baloncesto 2023

Mundial Baloncesto 2023

Después de una contundente victoria sobre Nueva Zelanda, el equipo de Estados Unidos se encuentra listo para la segunda jornada en el torneo de la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2023. Los estadounidenses se enfrentarán a su prueba más desafiante en la fase de grupos, al medirse contra Grecia, que previamente derrotó a Jordania en su primer encuentro. Aunque el Team USA sigue siendo el favorito, Grecia cuenta con una plantilla talentosa repleta de jugadores actuales y antiguos de la NBA.

Hora y Canal Estados Unidos vs Grecia

Sede: Mall of Asia Arena, Manila, Filipinas

Hora: 6:30 am de México y Centroamérica. 7:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 8:30 am de Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico. 9:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:30 am PT / 8:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Courtside 1891 en todo el mundo. DSports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Estados Unidos vs Grecia en VIVO

A pesar de no contar con algunos de los nombres más destacados de la NBA, el equipo nacional de Estados Unidos aún ostenta un conjunto lleno de talento y se anticipa que dominará la competición en el Grupo C. Esto quedó patente en su primer partido, donde vencieron a Nueva Zelanda con un marcador de 99-72. Aunque ningún jugador en la plantilla del entrenador Steve Kerr tuvo cifras excepcionales, el equipo demostró una buena colaboración y juego en equipo. Paolo Banchero se destacó como el jugador más destacado en el partido contra Nueva Zelanda, logrando 21 puntos con un 80 por ciento de acierto en los tiros, y dejando en claro que es uno de los mejores jugadores en la cancha.

El equipo de Estados Unidos gradualmente tomó el control del partido contra Nueva Zelanda. Aunque al final del primer cuarto el marcador estaba parejo, los estadounidenses gradualmente comenzaron a distanciarse. A pesar de la victoria convincente, el equipo no alcanzó su mejor nivel de baloncesto.

El oponente de este lunes para el equipo estadounidense, Grecia, también logró una victoria en su primer juego. En su enfrentamiento contra Jordania, Grecia ganó con un marcador de 92-71. Giannoulus Larentzakis anotó 19 puntos desde el banquillo en favor de Grecia.

Aunque Giannis Antetokounmpo no está disponible para la selección de Grecia debido a una lesión, su hermano Thanasis es uno de los líderes del equipo. Aunque Thanasis solo anotó nueve puntos en el partido contra Jordania, aportó una gran energía y una defensa de alta intensidad, similar a su desempeño en la NBA con los Milwaukee Bucks.

Se espera que los jugadores destacados del equipo estadounidense anoten más puntos. Anthony Edwards demostró un rendimiento impecable en los juegos de exhibición, pero solo logró 14 puntos contra Nueva Zelanda. Edwards tuvo cuatro pérdidas de balón en la primera mitad. A pesar de esto, como el mejor jugador del equipo de Estados Unidos, se espera que juegue de manera agresiva contra Grecia. Por su parte, Brandon Ingram, titular del equipo, solo anotó dos puntos en el primer juego, por lo que se anticipa un mejor desempeño en su próximo encuentro.

El equipo griego no carece de talento. Representan una amenaza legítima con una gran capacidad de anotación, por lo que el equipo de Estados Unidos debe mostrar mayor intensidad que en el partido contra Nueva Zelanda. Aunque es cierto que el equipo estadounidense es más talentoso y tiene atletas superiores, se espera que utilicen sus habilidades defensivas para contener la ofensiva griega y, al mismo tiempo, trabajen en mejorar su química en el lado ofensivo del juego. Es plausible anticipar que el Team USA se presente de manera impresionante en su segundo partido de grupo.

Last modified: agosto 27, 2023

