Salernitana vs Udinese EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Serie A 2023-24

Serie A

Después de rozar la sorpresa en la jornada inaugural, Salernitana buscará su primera victoria en la nueva temporada de la Serie A 2023-2024 cuando reciba al Udinese el lunes.

Aunque Salernitana estuvo a pocos minutos de la victoria contra la Roma en el Stadio Olimpico la semana pasada, sus contrincantes bianconeri fueron implacablemente derrotados por la Juventus en su primer partido de liga de la temporada 2023-24.

Hora y Canal Salernitana vs Udinese

Sede: Estadio Comunal Arechi, Salerno, Campania, Italia

Hora: 6:30 pm de Italia. 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN

Salernitana vs Udinese en VIVO

A pesar de que el eterno Antonio Candreva fue protagonista una vez más para Salernitana, recuperándose para liderar 2-1 hacia las etapas finales contra la Roma, su destacado doblete no fue suficiente para superar a la Roma.

Cuando el tiempo se agotaba en la capital, Andrea Belotti anotó su segundo gol en un emocionante partido, rescatando un punto para los Giallorossi y evitando que Salernitana lograra su primera victoria en liga sobre la Roma en el Olimpico.

No obstante, el equipo de Paulo Sousa ha comenzado la nueva temporada de manera positiva, habiendo vencido a Ternana en la Coppa Italia a principios de este mes. Ahora se enfrenta a dos posibles rivales por la mitad de la tabla, Udinese y Lecce, antes del receso internacional.

Tras asumir el cargo a principios de este año, Sousa aseguró la permanencia en la máxima categoría con su nuevo club, lo que le valió una tercera temporada consecutiva en la élite del Calcio.

Salernitana podría mantenerse invicta en sus dos primeros partidos por primera vez en su historia esporádica en la Serie A, y tratará de hacerlo ante un equipo al que solo ha perdido una vez en cuatro encuentros desde 2021, habiendo ganado su enfrentamiento más reciente en mayo.

En su último partido fuera de casa la temporada pasada, Udinese sufrió una derrota por 3-2 ante Salernitana en el Stadio Arechi, como parte de una racha de cuatro derrotas consecutivas que puso fin a una campaña que había comenzado con promesa.

Después de una dura derrota por 3-0 ante la Juventus en su primer partido de esta temporada, los bianconeri han perdido sus últimos cinco partidos de liga en total, la peor racha del club de Friuli desde 2018.

Mientras el delantero estrella Beto parece estar cerca de unirse a la Premier League y el mediocampista serbio Lazar Samardzic sigue siendo vinculado con una salida, el entrenador Andrea Sottil debe ajustar su estrategia en un club que tiene un historial de vender jugadores con lucro.

Sin embargo, el ex entrenador de Ascoli todavía no ha logrado obtener resultados, y el enfrentamiento con Salernitana seguido de la visita de Frosinone a Udine antes del parón internacional ofrece una oportunidad para obtener un buen resultado.

No obstante, Udinese no ha logrado marcar en cinco de sus últimos siete partidos fuera de casa antes de su viaje a Salerno esta semana, y encontrar goles en ausencia del lesionado Gerard Deulofeu está resultando particularmente difícil.

Predicción Salernitana vs Udinese

No solo basándonos en lo sucedido la semana pasada, sino también en la mejora que ha mostrado desde que Paulo Sousa asumió el mando, Salernitana es el favorito inicial para conseguir su primera victoria en la liga de la temporada. Los problemas del Udinese en el último tercio no parecen resueltos, por lo que es probable que el equipo de Andrea Sottil regrese a casa sin sumar puntos.

Pronóstico: Salernitana 2-1 Udinese

