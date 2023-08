Venezuela vs Cabo Verde EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial Baloncesto 2023

Mundial Baloncesto 2023

Venezuela se enfrentará a Cabo Verde en el segundo partido de la fase de grupos de la Copa Mundial FIBA 2023 este lunes 28 de agosto.

Hora y Canal Venezuela vs Cabo Verde

Sede: Okinawa Aren, Okinawa, Japón

Hora: 2:00 am de México y Centroamérica. 4:00 am de Venezuela. 5:00 am de Argentina, Brasil, Uruguay, República Dominicana y Puerto Rico. 1:00 am PT / 4:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Courtside en todo el mundo. ESPN+ en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Venezuela vs Cabo Verde en VIVO

Venezuela cayó derrotada 100-85 ante Eslovenia en su primer partido de la fase de grupos de la Copa Mundial FIBA. Ahora buscan recuperarse y obtener una victoria. El partido comenzó de manera prometedora, ya que lideraban 33-31 al final del primer cuarto. Sin embargo, las circunstancias cambiaron en el segundo cuarto y terminaron la primera mitad cinco puntos abajo. Un tercer cuarto desfavorable los dejó en una desventaja de 15 puntos de la cual no pudieron recuperarse. Notablemente, tuvieron un 46,3 por ciento de efectividad en tiros de campo, pero permitieron que Eslovenia encestara el 58,9 por ciento de sus tiros. En cuanto a los tiros de tres puntos, Venezuela tuvo un acierto del 40 por ciento. Sin embargo, su desempeño en tiros libres fue menos efectivo, con solo un 63,6 por ciento de acierto, y además permitieron que Eslovenia tuviera 30 oportunidades de tiros libres.

En el apartado de rebotes, Venezuela también quedó rezagada, perdiendo 39-23 en ese aspecto. Además, no lograron bloquear ningún disparo. Los venezolanos cometieron 14 pérdidas de balón, pero también lograron nueve robos, una estadística que buscan capitalizar. Garly Sojo lideró al equipo con 16 puntos, mientras que Jhorman Zamora contribuyó con 12 puntos. Heissler Guillent sumó 12 puntos y Michael Carrera aportó 10.

Por su parte, Cabo Verde perdió 85-60 ante Georgia en su primer partido de la fase de grupos de la Copa Mundial FIBA. Ahora esperan obtener mejores resultados en su enfrentamiento con Venezuela. Cabo Verde tuvo dificultades desde el principio, quedando atrás 20-11 al final del primer cuarto. Posteriormente, su desempeño se desmoronó por completo en el segundo cuarto, y llegaron al descanso con una desventaja de 26 puntos. En términos de precisión en tiros de campo, Cabo Verde solo tuvo un 29,6 por ciento de acierto. Además, su tasa de acierto en tiros de tres puntos fue de apenas un 11,5 por ciento (3 de 26). En tiros libres, tuvieron un 71,4 por ciento de efectividad (15 de 21). Lamentablemente, también perdieron la batalla en los rebotes, con un marcador de 48-38 en contra.

Cabo Verde solo logró bloquear tres tiros en el partido, aunque consiguieron 11 robos. Sin embargo, cometieron 26 faltas. Es importante destacar que Kenetti Mendes lideró el juego con 11 puntos y dos rebotes, mientras que Edy Tavares contribuyó con seis puntos y 12 rebotes. Mientras tanto, Kevin Gomes sumó 10 puntos y cuatro rebotes. Cabo Verde permitió que cuatro jugadores de Georgia alcanzaran cifras dobles en puntos. Además, su defensa permitió que Georgia tuviera un 46,7 por ciento de efectividad en tiros de campo y un 36,8 por ciento desde más allá del arco.

Pronóstico Venezuela vs Cabo Verde

Ambos equipos sufrieron derrotas por una diferencia de dos dígitos en sus primeros partidos. Ahora se encuentran en la posición de necesitar una victoria. Venezuela tiene posibilidades de ganar este encuentro, pero ¿serán capaces de recuperarse? Ambos equipos enfrentaron dificultades para anotar en sus primeros juegos, lo que podría indicar una puntuación baja en este partido. Por lo tanto, considerar un marcador bajo podría ser una apuesta interesante. Sin embargo, optar por Cabo Verde con un margen de +7,5 parece una opción más segura, ya que ambos equipos se ubican en los últimos lugares de su grupo.

Pick: Cabo Verde +7.5 (-115)

Last modified: agosto 27, 2023

Etiquetas: Cabo Verde