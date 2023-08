México vs Nueva Zelanda EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Mundial Baloncesto 2023

Mundial Baloncesto 2023

Este jueves 31 de agosto sigue la actividad del Mundial de Baloncesto FIBA 2023 con el arranque de la segunda ronda donde México buscará hacer un papel digno intentando una mejor posición tras una decepcionante fase de grupos, se estarán midiendo a Nueva Zelanda que saldrá a imponer condiciones.

Hora y Canal México vs Nueva Zelanda

Sede: Mall of Asia Arena, Pasay, Manila, Filipinas

Hora: 2:45 am de México y Centroamérica. 4:45 am de Venezuela. 5:45 am de Argentina, Brasil, Uruguay, República Dominicana y Puerto Rico. 1:45 am PT / 4:45 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Courtside en todo el mundo. ESPN+ en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

México vs Nueva Zelanda en VIVO

México llega al partido con tres derrotas en los tres partidos que disputó en la fase de grupos del Mundial. El equipo anotó un máximo de 72 puntos en todo el torneo, con una media de 95 puntos encajados.

Los 12 Guerreros tuvieron un cierre de fase de grupos desastroso ya que fueron aplastados 100-72 ante Egipto el pasado martes.

Nueva Zelanda llega al partido con una victoria y dos derrotas en los tres partidos disputados. El equipo derrotó a Jordania y perdió ante Estados Unidos y Grecia.

Los Neozelandeses tuvieron un cierre digno el pasado miércoles al caer 83-74 ante Grecia, pero demostrando un buen nivel.

Tanto México como Nueva Zelanda saben de la importancia de este partido ya que ambos quieren buscar una buena posición, aunque sin mucho más que pelear. Los Neozelandeses son claros favoritos. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final.

Last modified: agosto 30, 2023

