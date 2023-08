Venezuela vs Japón EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Mundial Baloncesto 2023

Mundial Baloncesto 2023

Después de ser eliminado en la fase de grupos, Venezuela y Japón continuarán su participación en la Copa Mundial FIBA 2023 este jueves 31 de agosto buscando una buena posición final, aunque ya fuera de la pelea por el título.

Hora y Canal Venezuela vs Japón

Sede: Okinawa Arena, Okinawa, Japón

Hora: 5:10 am de México y Centroamérica. 7:10 am de Venezuela. 8:10 am de Argentina, Brasil, Uruguay, República Dominicana y Puerto Rico. 4:10 am PT / 7:10 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Courtside en todo el mundo. ESPN+ en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Venezuela vs Japón en VIVO

El primer enfrentamiento de Japón fue contra Alemania, donde sufrieron una derrota aplastante. Sin embargo, lograron conseguir una victoria contra Finlandia antes de enfrentar una derrota por 109-89 a manos de Australia que los dejó eliminados.

Uno de los jugadores clave a seguir en este partido es la única persona en la plantilla de la NBA: el alero de los Phoenix Suns, Yuta Watanabe. En la fase de grupos, promedió 16,0 puntos, 4,3 rebotes y 1,3 asistencias. Watanabe logró anotar más de 20 puntos en dos de los tres enfrentamientos de la primera ronda.

Otro jugador destacado de Japón en la fase de grupos fue Joshua Hawkinson. El ala-pívot de 6 pies 10 pulgadas promedió 23,3 puntos, 12,0 rebotes y 1,0 asistencias en tres partidos.

Venezuela también tuvo dificultades en la fase de grupos, registrando un récord de 0-3. Su primera derrota llegó a manos de Luka Doncic y Eslovenia. Posteriormente, perdieron ante Cabo Verde y Georgia.

Predicción Venezuela vs Japón

Aunque no tuvieron un récord mucho mejor que Venezuela, Japón es el favorito en este enfrentamiento. Parte de la razón por la que quedaron eliminados en la fase de grupos es porque se enfrentaron a dos equipos fuertes: Alemania y Eslovenia.

Los japoneses también cuentan con más talento de la NBA y uno de los mejores jugadores en general en la Copa Mundial FIBA. Debido a esto, deberían tener la capacidad de obtener una victoria en su primer partido de las rondas de clasificación.

Last modified: agosto 30, 2023

Etiquetas: Canal Venezuela vs Japón