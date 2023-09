República Dominicana vs Puerto Rico EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Mundial Baloncesto 2023

Mundial Baloncesto 2023

Abrimos la actividad de la segunda ronda de la Copa Mundial FIBA 2023. Es hora de algo de acción en el Grupo I, ya que República Dominicana pone en juego su récord invicto contra Puerto Rico en un Clásico Caribeño.

Puerto Rico terminó 2-1 en la primera ronda de la fase de grupos. Sobrevivieron a Sudán del Sur en tiempo extra y lograron una victoria por 101-96 para abrir el torneo. Luego, perdieron por 17 puntos ante Serbia, que quedó invicta en el Grupo D. Finalmente, derrotaron a China con una victoria de 107-89 para asegurar su lugar en la segunda ronda de la Copa Mundial FIBA 2023.

Mientras tanto, República Dominicana quedó invicta en la primera ronda de la Copa Mundial FIBA 2023. Karl-Anthony Towns dominó en su primer partido del torneo con 26 puntos para llevar a su país a una victoria por 87-81 sobre el país anfitrión Filipinas. Luego aseguraron su lugar en la segunda ronda con una victoria por 87-82 sobre Italia. Finalmente, República Dominicana derrotó a Angola 75-67 para cerrar la primera ronda.

Hora y Canal República Dominicana vs Puerto Rico

Sede: Coliseo Araneta, Quezon, Filipinas

Hora: 6:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am de Venezuela. 9:00 am de Argentina, Brasil, Uruguay, República Dominicana y Puerto Rico. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Courtside en todo el mundo. ESPN+ en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

República Dominicana vs Puerto Rico en VIVO

Puerto Rico, a pesar de no contar con un jugador actual de la NBA, ha demostrado ser un equipo eficiente en este torneo. En los primeros tres juegos, seis jugadores de Puerto Rico promediaron dos dígitos en puntos. Tremont Waters, quien tiene experiencia en la NBA, lideró el equipo con un promedio de 16.7 puntos por partido. Su actuación destacada contra China, donde anotó 22 puntos con buenos porcentajes de tiro, muestra su capacidad para marcar la diferencia.

El dúo de George Conditt e Ismael Romero también ha sido constante en el equipo. Conditt promedió cerca de un doble-doble con 10.7 puntos y 9.7 rebotes en tres partidos, mientras que Romero fue el segundo máximo anotador del equipo con un promedio de 14.0 puntos además de 8.0 rebotes.

La estrategia de Puerto Rico podría ser el juego en equipo y aprovechar el esfuerzo conjunto. Dado que República Dominicana no dominó completamente en la primera ronda, Puerto Rico podría mantenerse competitivo en el partido.

Por su parte, República Dominicana tiene la ventaja de contar con una estrella de la NBA, Karl-Anthony Towns, que ha demostrado su valía en los dos primeros partidos del torneo, anotando 50 puntos combinados contra Filipinas e Italia. Aunque tuvo un rendimiento más bajo contra Angola, otros jugadores como Andrés Feliz y Víctor Liz se destacaron.

Para República Dominicana, es importante que otros jugadores den un paso al frente para apoyar a Towns, Feliz y Liz. Si Lester Quiñones, otro jugador de la NBA, puede encontrar su ritmo, el equipo será aún más peligroso.

Además, República Dominicana podría aprovechar su ventaja en tamaño, especialmente con Towns en la cancha. Si Puerto Rico intenta defenderlo con dobles equipos, los Quisqueyanos podrían generar oportunidades para el resto del equipo.

Pronóstico Puerto Rico vs República Dominicana

La República Dominicana es favorita y se espera que cubra la propagación. Tienen más talento en su equipo, especialmente con la presencia de Towns, y otros jugadores han demostrado ser capaces de contribuir ofensivamente. Si Quiñones encuentra su forma, República Dominicana debería tener una victoria cómoda.

Pick: República Dominicana: -9.5

Last modified: septiembre 1, 2023

Etiquetas: Canal República Dominicana vs Puerto Rico