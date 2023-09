Francia vs Costa de Marfil EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Mundial Baloncesto 2023

Mundial Baloncesto 2023

Costa de Marfil se enfrentará a Francia este sábado 2 de septiembre en la Ronda de Clasificación de la Copa Mundial FIBA 2023.

Hora y Canal Francia vs Costa de Marfil

Sede: Indonesia Arena, Yakarta, Indonesia

Hora: 3:45 am de México y Centroamérica. 5:45 am de Venezuela. 6:45 am de Argentina, Brasil, Uruguay, República Dominicana y Puerto Rico. 2:45 am PT / 5:45 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Courtside en todo el mundo. ESPN+ en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Francia vs Costa de Marfil en VIVO

Costa de Marfil, con un récord de 1-3, viene de perder 94-84 ante Líbano. Fue un partido en el que el equipo tuvo un buen porcentaje de tiros del 44.8%, incluido un 32.1% desde el rango de 3 puntos. Sin embargo, no pudo dificultar las cosas para Líbano, que tuvo un impresionante 50.0% de acierto en tiros, incluido un 50.0% desde más allá del arco.

Jean Philippe Dally lidera el equipo en anotación con 11.3 puntos por partido (44.4% en tiros, incluido un 44.4% en triples). Junto a él, se encuentra Solo Diabate, quien promedia 8.5 puntos por partido (37.5% en tiros, incluido un 20.0% en triples).

Mientras tanto, Francia, con un récord de 2-2, viene de una sólida victoria por 82-55 sobre Irán. En ese enfrentamiento, Francia tuvo un 56.7% de acierto en tiros, incluido un 33.3% desde la línea de 3 puntos. El equipo limitó a Irán a solo un 30.8% de acierto en tiros, incluido un 25.0% desde el rango de 3 puntos.

Evan Fournier es el máximo anotador del equipo con 16.8 puntos por partido (46.2% en tiros, incluido un 34.4% desde el rango de 3 puntos). Después de Fournier, en promedio de anotaciones, está Guerschon Yabusele, quien está sumando 12.8 puntos por partido (60.0% en tiros, incluido 40.0% desde el rango de 3 puntos).

El gran defensor de los Minnesota Timberwolves, Rudy Gobert, regresó a la acción después de ausentarse en el partido de Francia contra Líbano. En su regreso, Gobert anotó nueve puntos (4 de 6 tiros) y capturó nueve rebotes. El pívot de los Timberwolves lidera al equipo en rebotes con un promedio de 8.3 por partido.

Este partido entre Francia y Costa de Marfil promete ser un enfrentamiento interesante. Francia buscará ganar para mejorar su récord a 3-2, pero una sorpresa ante Costa de Marfil también sería una gran victoria.

