Venezuela vs Finlandia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Mundial Baloncesto 2023

Mundial Baloncesto 2023

Este sábado 2 de septiembre, Venezuela buscará poner fin a su racha de derrotas, que se ha extendido durante todo la competencia, cuando se enfrente a Finlandia en la Copa Mundial FIBA 2023. Finlandia también ha tenido problemas este verano, pero llegará a su próximo partido tras una victoria sobre Cabo Verde.

Hora y Canal Venezuela vs Finlandia

Sede: Okinawa Arena, Okinawa, Japón

Hora: 1:30 am de México y Centroamérica. 3:30 am de Venezuela. 4:30 am de Argentina, Brasil, Uruguay, República Dominicana y Puerto Rico. 0:30 am PT / 3:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Courtside en todo el mundo. ESPN+ en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Venezuela vs Finlandia en VIVO

A diferencia de Venezuela, Finlandia ha enfrentado a equipos de alto nivel en sus primeros partidos en la Copa Mundial FIBA, perdiendo contra Australia y Alemania. Ninguno de los equipos tiene altas posibilidades de éxito en la Copa del Mundo y ambos mantienen su estatus dentro del torneo.

La Vinotinto viene de un nuevo descalabro hace un par de días siendo superados 86-77 por Japón.

Sin embargo, con Lauri Markkanen en su plantilla, Finlandia tiene una clara ventaja sobre Venezuela de cara al partido, es el jugador más talentos, pero los europeos también cuentan con Miro Little y Sasu Salin, ambos capaces de controlar el ritmo del juego.

Venezuela buscará en Garly Sojo, Néstor Colmenares y Jhonan Zamora para mantenerse en la competencia. Los tres jugadores han tenido un buen desempeño en términos de anotación y rebotes, y podrían ser armas importantes contra la defensa inestable de Finlandia.

Predicción Finlandia vs. Venezuela

Finlandia cuenta con un jugador genuino de alto nivel de la NBA como su arma ofensiva destacada, lo que probablemente resultará ser un auténtico diferenciador entre ellos y Venezuela.

En la etapa actual de la Copa Mundial FIBA, los mejores talentos están sobresaliendo más que los otros jugadores a su alrededor, y al ingresar al partido del 2 de septiembre, Markkanen será claramente el mejor jugador en la cancha. Como resultado, Finlandia será la gran favorita para vencer a Venezuela, lo que los dejará aún en busca de su primera victoria del verano.

Last modified: septiembre 1, 2023

Etiquetas: Canal Venezuela vs Finlandia