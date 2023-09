Manchester City vs Fulham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Se abren las emociones de este sábado 2 de septiembre en la Premier League 2023-2024, cuando el Fulham se enfrente al Manchester City de Pep Guardiola en un encuentro importante en el Etihad Stadium.

Hora y Canal Manchester City vs Fulham

Sede: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Hora: 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Manchester City vs Fulham en VIVO

El Fulham se encuentra actualmente en el puesto 12 en la clasificación de la Premier League y ha sido bastante inconsistente en lo que va de la temporada. Los Cottagers sorprendieron al Tottenham Hotspur con una victoria en los penales en la Copa EFL a media semana, con Raúl Jiménez anotando su disparo. En la jornada pasada de la Premier igualaron 2-2 ante el Arsenal.

Por otro lado, el Manchester City está en lo más alto de la clasificación en este momento y ha estado bastante impresionante en esta temporada. Los anfitriones vencieron al Sheffield United con una estrecha victoria por 2-1 en su partido anterior y buscarán elevar su nivel este fin de semana.

El Manchester City tiene un excelente historial ante el Fulham y ha ganado 39 de los 72 partidos disputados entre ambos equipos, en comparación con las 17 victorias de los Cottagers.

Predicción Manchester City vs Fulham

El Manchester City se encuentra en medio de una transición en este momento, pero ha logrado tener un excelente comienzo en la defensa de su título. Jugadores como Julian Álvarez y Phil Foden han dado un paso adelante esta temporada y buscarán marcar la diferencia este fin de semana.

El Fulham podría dar un gran golpe en su día y ha mantenido a raya tanto al Arsenal como al Tottenham Hotspur durante la semana pasada. Sin embargo, el Manchester City es el mejor equipo en este momento y tiene la ventaja de cara a este partido.

Predicción: Manchester City 3-1 Fulham.

Last modified: septiembre 1, 2023

Etiquetas: Canal Manchester City vs Fulham