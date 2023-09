Chelsea vs Nottingham Forest EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Abrimos la actividad de este sábado 2 de septiembre en la jornada 4 de la Premier League 2023-2024, cuando el Nottingham Forest se enfrente al Chelsea de Mauricio Pochettino en un choque importante en Stamford Bridge.

Hora y Canal Chelsea vs Nottingham Forest

Sede: Stamford Bridge, Londres, Inglaterra

Hora: 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Chelsea vs Nottingham Forest en VIVO

El Nottingham Forest se encuentra actualmente en el puesto 14 de la clasificación de la Premier League y no ha mostrado su mejor nivel en lo que va de temporada. El equipo visitante cayó por 1-0 ante el Burnley a media semana, en la Copa de la Liga, mientras que en la jornada pasada perdieron 3-2 ante el Manchester United, por lo que hay mucho que mejorar.

En cuanto al Chelsea, ocupa el décimo lugar en la clasificación de la liga en este momento y aún no ha alcanzado su mejor forma en esta temporada. Los Blues vencieron al AFC Wimbledon con una importante victoria por 2-1 en su partido anterior en la Copa de la Liga, mientras que en la Liga superaron 3-0 al Luton y buscarán lograr un resultado similar este fin de semana.

El Chelsea tiene un buen historial ante el Nottingham Forest y ha ganado 40 de los 96 partidos disputados entre los dos equipos, en comparación con las 26 victorias del Tricky Trees.

Predicción Chelsea vs Nottingham Forest

El Chelsea cuenta con un sólido equipo y ha mostrado destellos de potencial durante el último mes. Jugadores como Raheem Sterling y Nicolas Jackson pueden ser letales en su día y buscarán dar un paso adelante este fin de semana.

Si bien el Nottingham Forest podría sorprender en su día, el sábado se enfrentará a un oponente formidable. El Chelsea es el equipo superior sobre el papel y debería tener la capacidad de ganar este partido.

Predicción: Chelsea 3-1 Nottingham Forest.

