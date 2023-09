[Video] Resultado, Resumen y Goles Santos vs Pumas 2-1 Jornada 7 Liga MX Apertura 2023

Liga MX Torneo Apertura 2023

Harold Preciado hizo el gol de triunfo para Santos. FOTO: TUDN

Santos celebró su aniversario número 40 con un buen triunfo sobre Pumas que de momento lo coloca en el Top 5 de la tabla.

La escuadra de la Laguna estrenó su hermoso uniforme blanco con el que celebra 40 años de historia y no pasaron ni siquiera 14 minutos para que se fueran al frente gracias a un buen cobro de Juan Brunetta que fue apenas desviado por el «Toro» Fernández y se terminó yendo al fondo.

No obstante, el propio atacante universitario se sacó la espina 20 minutos después con una muy buena jugada individual y una excelente definición que puso a los Pumas en el marcador y les daba el empate momentáneo.

Cuando todo parecía indicar que el empate permanecería al final de los primeros 45 minutos, apareció el goleador del torneo, Harold Preciado, quien solo tuvo que empujar el balón tras un gran centro de Emerson.

La segunda mitad tuvo algunos buenos intentos que no fructificaron y también fallas estrepitosas como un disparo de Cristian Tabó que se fue al travesaño. No obstante, el marcador ya no se movió y los Guerreros consiguen su segundo triunfo consecutivo en casa y se colocan en quinta posición.

Por su parte, Pumas cae por segunda ocasión en tres partidos y se irá a la pausa de Fecha FIFA, fuera de los puestos de clasificación directa.

