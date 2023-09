Atlético de Madrid vs Sevilla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 LaLiga 2023-24

Liga Española 2023-2024

Partido muy atractivo nos espera este domingo 3 de septiembre siguiendo con la jornada 4 de LaLiga 2023-24 con el enfrentamiento entre el Sevilla y el Atlético de Madrid de Diego Simeone en el Estadio Civitas Metropolitano.

Hora y Canal Atlético de Madrid vs Sevilla

Sede: Estadio Civitas Metropolitano, Madrid, España

Hora: 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. DSports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Atlético de Madrid vs Sevilla en VIVO

El Sevilla se encuentra actualmente en la parte inferior de la clasificación de La Liga y no ha estado a la altura de las expectativas en lo que va de temporada. El equipo andaluz sufrió una derrota por 2-1 contra el Girona la semana pasada y tendrá que esforzarse al máximo para recuperarse en este partido.

Por otro lado, el Atlético de Madrid ocupa actualmente la segunda posición en la clasificación y ha estado impresionante desde el comienzo de la temporada. Los Colchoneros golearon al Rayo Vallecano por un contundente 7-0 en su partido anterior y buscarán lograr un resultado similar este fin de semana.

El Atlético de Madrid tiene una ligera ventaja sobre el Sevilla y ha ganado 19 de los últimos 54 partidos disputados entre ambos equipos, mientras que los Nervionenses han obtenido 18 victorias.

Predicción Atlético de Madrid vs Sevilla

El Atlético de Madrid ha demostrado un gran rendimiento durante el último año y ha prosperado bajo la dirección de Diego Simeone en La Liga. Antoine Griezmann se ha destacado en el club y buscará demostrar su valía una vez más este fin de semana.

El Sevilla ha tenido un pobre desempeño en la liga esta temporada y necesita un resurgimiento inmediato para mejorar su situación en la tabla. El Atlético de Madrid es el equipo más fuerte en este momento y debería tener la capacidad de ganar este partido.

Predicción: Atlético de Madrid 3-1 Sevilla.

Last modified: septiembre 2, 2023

Etiquetas: Atletico de Madrid