Lituania vs Montenegro EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Eliminatorias Eurocopa 2024

Eurocopa 2024

Lituania recibirá a Montenegro este jueves 7 de septiembre en el estadio Darius y Girenas como parte del Grupo G de las Eliminatorias para la Eurocopa 2024.

Hora y Canal Lituania vs Montenegro

Sede: Estadio Darius y Girėnas, Kaunas, Lituania

Hora: 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. DSports en Sudamérica. Vix+ en Estados Unidos.

Lituania vs Montenegro en VIVO

El equipo dirigido por Edgaras Jankauskas es uno de los 11 equipos que aún no han logrado obtener una victoria en estas eliminatorias y necesitan poner fin a esta racha de sequía para mantener viva la esperanza de asegurar un lugar en Alemania.

Lamentablemente, Lituania no pudo romper esta mala racha, ya que sufrió una derrota por 2-0 ante un equipo húngaro desatado en el Puskás Aréna el 20 de junio.

Los hombres de Edgaras Jankauskas llevan sin ganar en sus últimos 13 partidos consecutivos en todas las competiciones, desde su última victoria por 2-1 sobre San Marino en marzo de 2022.

Actualmente, Lituania se encuentra en la parte inferior de la tabla con solo un punto en tres partidos, tres puntos abajo de su rival de este jueves.

Montenegro, por su parte, tampoco pudo recuperarse en su último encuentro, ya que perdió 4-1 en un amistoso contra la República Checa. Esto está en línea con su desempeño en las eliminatorias para el Campeonato de Europa, donde no lograron ganar en sus dos últimos partidos, perdiendo uno y empatando el otro.

La única victoria de Montenegro en las eliminatorias para la Eurocopa se produjo en el primer partido del Grupo G en marzo, cuando vencieron a Bulgaria por 1-0 en el Ludogorets Arena.

Este será el tercer enfrentamiento entre Lituania y Montenegro, con los Brave Falcons ganando los dos encuentros anteriores.

Predicción Lituania vs Montenegro

Montenegro enfrentará a un equipo de Lituania que no ha logrado ganar en sus últimos 13 partidos en todas las competiciones. Los hombres de Radulovic actualmente ocupan el puesto 73 por encima de los anfitriones en la última Clasificación Mundial de la FIFA, y creemos que prevalecerán una vez más en el Estadio Darius y Girenas.

Predicción final: Lituania 0-1 Montenegro.

Last modified: septiembre 6, 2023

Etiquetas: Canal Lituania vs Montenegro