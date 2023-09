Wolves vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Los Wolves reciben al Liverpool en el Molineux por la jornada 5 de la Premier League 2023-24 este sábado 16 de septiembre con ambos equipos reanudando la acción liguera después del parón internacional.

Hora y Canal Wolves vs Liverpool

Sede: Molineux Stadium, Wolverhampton, Inglaterra

Hora: 5:00 am de México y Centroamérica. 6:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 8:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 4:00 am PT / 6:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Wolves vs Liverpool en VIVO

Los Wolves han tenido un mal comienzo de temporada, con tres derrotas en cuatro partidos. Después de una victoria por 1-0 en el Everton el mes pasado, no pudieron aprovechar esa victoria y perdieron por 3-2 ante el Crystal Palace en su salida anterior. Hwang Hee-chan y Matheus Cunha marcaron goles tardíos, pero no fue suficiente para evitar la derrota.

Mientras tanto, el Liverpool ha disfrutado de un comienzo de campaña invicto, ganando tres de sus cuatro partidos. Vencieron al Aston Villa por 3-0 en casa en su partido anterior, logrando su tercera victoria consecutiva en la liga. Los goles de Dominik Szoboszlai y Mohamed Salah, y un gol en propia puerta de Matty Cash hundieron a los Villanos.

Los dos equipos se han enfrentado 114 veces en todas las competiciones, y su primer encuentro se remonta a 1894. El Liverpool lideraba 59-37.

Predicción Wolves vs Liverpool

Los Wolves vieron su racha invicta de cinco partidos en casa en la Premier League llegar a su fin en su derrota por 4-1 ante Brighton & Hove Albion el mes pasado. Después de terminar agosto con fuerza, con dos victorias en todas las competiciones, cayeron por 3-2 en Crystal Palace a principios de este mes.

Afortunadamente, Gary O’Neil no tiene problemas de lesiones importantes, ya que solo Joseph Hodge está fuera por una lesión en el muslo. Sin embargo, no han conseguido marcar en seis de sus últimos ocho encuentros en casa en la Premier League contra el Liverpool.

Mientras tanto, los Reds no contarán con el capitán Virgil van Dijk. Esto se debe a que la suspensión del holandés se extendió un partido más por su conducta con los árbitros en el partido contra el Newcastle United, donde fue expulsado.

Darwin Núñez regresa del servicio internacional con una distensión muscular y se enfrenta a una prueba de aptitud física tardía. Existen dudas sobre la disponibilidad de Ibrahima Konate, Thiago Alcantara y Trent Alexander-Arnold.

No obstante, considerando la forma superior de los Reds y su reciente récord contra los Wolves, se espera que obtengan una victoria estrecha.

Predicción: Wolves 1-2 Liverpool.

Last modified: septiembre 15, 2023

Etiquetas: Canal Wolves vs Liverpool