Feyenoord vs Heerenveen EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Eredivisie 2023-24

Eredivisie

El Feyenoord recibirá al Heerenveen en De Kuip para el partido de la quinta jornada de la Eredivisie 2023-2024 este sábado 16 de septiembre.

Hora y Canal Feyenoord vs Heerenveen

Sede: Stadion Feijenoord, Róterdam, Holanda Meridional, Países Bajos

Hora: 8:30 am de México y Centroamérica. 9:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:30 am PT / 10:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN

Feyenoord vs Heerenveen en VIVO

Los campeones defensores llegan al partido tras una cómoda victoria a domicilio por 5-1 sobre el Utrecht antes del parón internacional. Santiago Giménez anotó un doblete, mientras que Calvin Stengs, Ayase Ueda y Yanjuba Minteh también marcaron en la goleada.

Mientras tanto, Heerenveen cayó derrotado por 3-2 ante el Go Ahead Eagles. Bas Kuipers, Philippe Rommens y Sylla Sow anotaron para los locales, mientras que Charlie Webster y Osame Sahraoui marcaron para los visitantes.

Con la derrota, De Superfriezen cayó al octavo puesto de la tabla, habiendo acumulado seis puntos en cuatro partidos. El Feyenoord es cuarto con ocho puntos en su haber tras sus esfuerzos en cuatro partidos.

Este será el 76º encuentro liguero entre ambos equipos. El Feyenoord tiene 39 victorias a su nombre, mientras que Heerenveen ha salido victorioso en 18 ocasiones, habiendo jugado la misma cantidad de empates.

Predicción Feyenoord vs Heerenveen

El Feyenoord no ha tenido el mejor comienzo en la defensa de su título y ya está tratando de alcanzar a los tres primeros de la tabla a pesar de haber jugado un partido más. El equipo de Arne Slot no puede permitirse el lujo de perder muchos puntos más en esta primera fase, especialmente en partidos que se espera que ganen.

Heerenveen comenzó su temporada con dos victorias en sus dos primeros juegos, pero perdió sus dos últimos juegos, lo que los hizo caer en picado en la tabla.

El título del Feyenoord la temporada pasada se basó en conseguir el máximo de puntos contra equipos de menor rango. Apoyamos a los anfitriones para lograr una cómoda victoria con goles en ambos lados.

Predicción: Feyenoord 3-1 Heerenveen

Last modified: septiembre 16, 2023

