Valencia vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 LaLiga 2023-24

Liga Española 2023-2024

Valencia recibirá al Atlético de Madrid en el Estadio Mestalla este sábado 16 de septiembre por la jornada 5 de LaLiga 2023-2024 reanudando la acción tras la pausa por la Fecha FIFA.

Hora y Canal Valencia vs Atlético de Madrid

Sede: Estadio Mestalla, Valencia, España

Hora: 8:15 am de México y Centroamérica. 9:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:15 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 715 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. DSports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Valencia vs Atlético de Madrid en VIVO

Valencia comenzó su campaña con victorias consecutivas sobre Sevilla y Las Palmas, pero han sufrido derrotas en los dos partidos posteriores. En su salida anterior, perdieron por 1-0 ante el Alavés. Con dos victorias y dos derrotas en cuatro partidos, se encuentran en el puesto 11 de la clasificación liguera.

Por otro lado, el Atlético de Madrid ha disfrutado de un comienzo invicto en su campaña liguera, registrando dos victorias en tres partidos. Después de un empate sin goles ante el Betis en su segundo partido de la temporada, se recuperaron con una victoria a domicilio por 7-0 ante el Rayo Vallecano en su salida anterior. Álvaro Morata anotó un doblete en la segunda parte, mientras que Antoine Griezmann y Memphis Depay marcaron en la primera parte.

Los dos equipos se han enfrentado 184 veces en todas las competiciones desde 1935. Los Colchoneros llevan la delantera en estos encuentros con 73 victorias en su haber. Los Naranjeros no se quedan atrás con 62 victorias a su nombre, mientras que 49 partidos terminaron en empate.

Predicción Valencia vs Atlético de Madrid

Los Ches han sufrido dos derrotas seguidas en la Liga y esperarán que el parón internacional les haya dado suficiente descanso para recuperarse. Han marcado y recibido cuatro goles en cada uno de sus cuatro partidos de liga hasta el momento y podrían tener dificultades aquí.

Los Colchoneros han comenzado la temporada con buenos resultados, manteniéndose invictos en los tres partidos que llevan hasta el momento. Han mantenido la portería a cero en sus dos partidos fuera de casa esta temporada y son grandes favoritos en este partido.

Dado que los visitantes están invictos contra los anfitriones desde 2014, tendrán la ventaja en este partido. Aunque se espera que Diego Simeone se quede sin hasta seis jugadores, incluido Memphis Depay, tiene profundidad de equipo más que suficiente para alinear un once inicial fuerte en este partido.

Teniendo esto en cuenta, esperamos que los visitantes consigan una cómoda victoria.

Predicción: Valencia 1-3 Atlético de Madrid

Last modified: septiembre 16, 2023

