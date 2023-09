West Ham vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

El West Ham recibirá al actual campeón Manchester City en el London Stadium de este sábado 16 de septiembre en la jornada 5 de la Premier League 2023-2024.

Hora y Canal West Ham vs Manchester City

Sede: Estadio Olímpico de Londres, Londres, Inglaterra

Hora: 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

West Ham vs Manchester City en VIVO

Dado que ambos equipos disfrutan de una racha invicta en la liga hasta el momento, este partido debería ser interesante. Ambos buscarán reanudar la acción liguera tras el parón internacional con una victoria.

El West Ham, tras empatar en su primer partido de campaña contra el Bournemouth, han conseguido tres victorias seguidas. En su salida anterior, los goles de Jarrod Bowen y Kurt Zouma les ayudaron a conseguir una victoria por 2-1 en Luton Town en el primer partido de la Premier League en el recientemente renovado Kenilworth Road Stadium.

Por su parte, el Manchester City es el único equipo con un récord del 100% en la competición hasta el momento, un comienzo apropiado para los ganadores del triplete 2022-23. En su salida anterior, superaron fácilmente al Fulham con una victoria en casa por 5-1 cuando Erling Haaland consiguió su primer hat-trick de la temporada.

Los dos equipos se han cruzado 119 veces en todas las competiciones desde 1924. Como era de esperar, los Citizens dominaron el encuentro contra los Hammers con 62 victorias. Los anfitriones suman 38 victorias y 19 partidos terminaron en empate.

Predicción West Ham vs Manchester City

Los hombres de David Moyes aún no han experimentado una derrota en la Premier League esta temporada y buscarán convertirse en el primer equipo en sumar un punto contra los visitantes de alto vuelo. Han concedido un gol en cada uno de sus cuatro partidos hasta el momento, por lo que las probabilidades de que consigan una portería a cero parecen poco probables.

Han ganado sus últimos tres partidos en casa en la liga y buscarán contar con la ventaja de jugar en casa. Es probable que tengan un equipo en plena forma para este partido, con dudas sobre la disponibilidad de Vladimir Coufal, Edson Álvarez y Tomas Soucek.

Los Ciudadanos tienen un récord impresionante como visitante en el West Ham y buscarán sumar cinco victorias seguidas. Kevin De Bruyne estará ausente por mucho tiempo de Pep Guardiola, mientras que John Stones, Mateo Kovacic y Jack Grealish serán monitoreados antes de viajar a Londres.

Teniendo en cuenta el estado de forma de los dos equipos, se espera que este sea un partido reñido, pero el City será un invitado difícil para los anfitriones y debería poder lograr una victoria por poco.

Predicción: West Ham 1-2 Manchester City

Last modified: septiembre 16, 2023

