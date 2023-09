Crystal Palace vs Fulham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Crystal Palace recibirá al Fulham en el estadio Selhurst Park de la Premier League 2023-2024 este sábado 23 de septiembre.

Hora y Canal Crystal Palace vs Fulham

Sede: Selhurst Park, Londres, Inglaterra

Hora: 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. DSports en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Crystal Palace vs Fulham en VIVO

Los dos rivales londinenses suman siete puntos en su haber después de cinco partidos, con los anfitriones en el noveno lugar de la clasificación de la liga, solo un puesto por encima de los visitantes por diferencia de goles.

El Crystal Palace sufrió una derrota fuera de casa por 3-1 ante el Aston Villa en su salida anterior, poniendo fin a su racha invicta después de solo dos partidos. El delantero en forma Odsonne Édouard rompió el punto muerto en el minuto 47 y parecía que el Palace conseguiría su tercera victoria de la temporada. Sin embargo, los hombres de Unai Emery mostraron una gran determinación y anotaron tres goles, incluidos dos en el tiempo de descuento después del minuto 87 para lograr una remontada.

El Fulham volvió a la senda del triunfo después de tres partidos cuando Carlos Vinícius anotó en el minuto 65 del partido para ayudarles a lograr una victoria en casa por 1-0 sobre el Luton Town.

Los dos equipos se enfrentarán por quincuagésima vez en todas las competiciones. Los Cottagers tienen la ventaja en estos encuentros con 18 victorias. Las Águilas suman 14 victorias y 17 partidos terminaron en empate.

Predicción Crystal Palace vs Fulham

Después de un comienzo de temporada ganador, las Águilas solo han logrado una victoria en sus últimos cuatro partidos de liga. Estuvieron sin su entrenador Roy Hodgson en su derrota contra el Aston Villa debido a una lesión. Michael Olise, Matheus Franca, James Tomkins, Jefferson Lerma y Marc Guehi también estuvieron ausentes por lesiones.

Hodgson ha vuelto de su enfermedad, y eso será un gran impulso para los anfitriones en este partido. No se puede decir lo mismo de los jugadores lesionados, ya que Olise y Franca están ausentes durante mucho tiempo, mientras que Tomkins, Guehi y Lerma se enfrentarán a pruebas físicas tardías. Jordan Ayew fue sustituido al principio de su salida anterior, pero debería estar disponible para este partido.

Marco Silva se queda sin Oluwatosin Adarabioyo y Antonee Robinson para el partido, y Sasa Lukic se someterá a una prueba física tardía. Los Cottagers han marcado solo cinco goles en cinco partidos y han recibido 10 goles. Sin embargo, han mantenido su portería a cero en sus dos partidos fuera de casa en Palace, lo que es un buen augurio para ellos.

Ambos equipos han tenido problemas de cara a la portería esta temporada y, considerando su forma actual, parece que se prevé un empate con pocos goles. Habrá que ver si Raúl Jiménez pueda anotar su primer gol de la temporada.

Predicción: Crystal Palace 1-1 Fulham

Last modified: septiembre 22, 2023

Etiquetas: Canal Crystal Palace vs Fulham