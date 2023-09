Ajax vs Feyenoord EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Eredivisie 2023-24

Eredivisie

El Ajax recibirá a su archirrival y actual campeón, el Feyenoord, en el Johan Cruyff Arena en un emocionante choque de la Eredivisie 2023-24 este domingo 24 de septiembre.

Hora y Canal Ajax vs Feyenoord

Sede: Johan Cruyff Arena​, Ámsterdam, Países Bajos

Hora: 6:30 am de México y Centroamérica. 7:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:30 am PT / 8:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN

Ajax vs Feyenoord en VIVO

El Ajax no ha ganado en la liga desde que vencieron por 4-1 al Heracles en su primer partido de la temporada y sufrieron su primera derrota de la campaña la semana pasada. Cayeron fuera de casa por 3-1 ante el Twente, y los Tukkers tomaron una ventaja de dos goles en los primeros 11 minutos. Brian Brobbey redujo la diferencia a un gol en el minuto 35, pero Naci Ünüvar anotó en la segunda parte para restaurar la ventaja de dos goles del Twente.

Por otro lado, el Feyenoord ha tenido un comienzo invicto en su campaña liguera y llega al primer De Klassieker de la temporada con una racha de cuatro victorias en todas las competiciones. La semana pasada, lograron una victoria en casa por 6-1 sobre el Heerenveen en la Eredivisie y continuaron la racha ganadora en la Champions League de la UEFA, con un triunfo en casa por 2-0 sobre el campeón escocés, el Celtic. Calvin Stengs y Alireza Jahanbakhsh marcaron cuando superaron al Celtic, que se quedó con nueve hombres en el minuto 68.

El domingo, estos dos equipos se enfrentarán por 204ª vez en todas las competiciones. El Ajax tiene ventaja sobre el Feyenoord con 93 victorias a su nombre. El equipo de Snatiago Giménez suma 61 victorias y 49 partidos han terminado en empate.

Predicción Ajax vs Feyenoord

En la edición anterior de De Klassieker, las tensiones estallaron cuando Davy Klaassen fue alcanzado por un proyectil desde las gradas y el partido se suspendió durante 30 minutos. Los aficionados se muestran muy apasionados cada vez que estos dos titanes del fútbol holandés se enfrentan, pero como el partido se disputa muy temprano en la temporada, no esperamos interrupciones.

El Ajax ha tenido dificultades para ponerse en marcha esta temporada, con solo dos victorias en siete partidos en todas las competiciones. Gerónimo Rulli estará ausente durante mucho tiempo en el Ajax y se perderá el partido junto con Ahmetcan Kaplan.

Jugaron un empate 3-3 con muchos goles en su partido de la UEFA Europa League contra el Marsella y buscarán aprovechar esa forma en este partido. Steven Berghuis abrió su cuenta goleadora de la temporada en ese sorteo.

El Feyenoord ha tenido un excelente comienzo de temporada y, tras empatar sus dos primeros partidos, ha ganado cuatro partidos seguidos. Aunque permanecen sin los servicios de Justin Bijlow, Bart Nieuwkoop, Luka Ivanusec y Ayase Ueda para el viaje a Ámsterdam, tienen suficientes opciones para formar un once inicial fuerte.

Teniendo en cuenta los problemas defensivos del Ajax y el prolífico estado de forma del Feyenoord esta temporada, respaldamos a los actuales campeones para que consigan una cómoda victoria.

Predicción: Ajax 1-3 Feyenoord

