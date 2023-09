Sheffield vs Newcastle EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Sheffield recibirá a Newcastle en Bramall Lane este domingo 24 de septiembre por la jornada 6 de la Premier League 2023-24, mientras continúan luchando por su primera victoria de la temporada.

Hora y Canal Sheffield vs Newcastle

Sede: Bramall Lane, Sheffield, Reino Unido

Hora: 9:30 am de México y Centroamérica. 10:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. DSports en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Sheffield vs Newcastle en VIVO

El Sheffield ha sufrido cuatro derrotas en sus cinco partidos de liga hasta el momento y sufrieron una estrecha derrota a domicilio por 2-1 ante el Tottenham Hotspur la semana pasada. Gustavo Hamer rompió el punto muerto en el minuto 73 y avanzaban hacia su primera victoria de la temporada antes de encajar dos goles en el tiempo adicional.

Richarlison anotó el empate en el minuto 98 y Dejan Kulusevski anotó el gol de la victoria apenas dos minutos después. Para colmo de males, Oli McBurnie fue expulsado en el minuto 14 del tiempo de descuento.

El Newcastle volvió a la senda del triunfo después de tres derrotas consecutivas la semana pasada. Callum Wilson anotó el único gol del partido desde el punto de penalti en el minuto 64 cuando vencieron al Brentford en casa.

También continuaron su forma en la Champions League de la UEFA y empataron sin goles al AC Milan en su primer partido de campaña el martes.

Los dos equipos se han cruzado 128 veces en todas las competiciones, y su primer encuentro competitivo se remonta a 1894 en la Copa FA. Estos encuentros han sido muy disputados entre ellos, con los Sables teniendo una estrecha ventaja de 50-49 en victorias, mientras que 29 juegos terminaron en empates.

Predicción Sheffield vs Newcastle

Los Blades han soportado una racha sin victorias en todas las competiciones esta temporada, sufriendo cinco derrotas en seis partidos. Después de una derrota por 1-0 en su primer partido de campaña contra el Crystal Palace, Sheffield ha marcado en sus siguientes cuatro partidos en la Premier League y debería poder encontrar el fondo de la red en este partido.

Paul Heckingbottom tendrá hasta nueve jugadores no disponibles para este choque, y la tarjeta roja de McBurnie lo convertirá en el último jugador en la lista.

Las Urracas volvieron a la senda ganadora en su anterior salida de liga y buscarán continuar esa forma en este partido. Han mantenido la portería a cero en cuatro de sus últimos seis encuentros contra los anfitriones.

Curiosamente, no han ganado en sus partidos fuera de casa esta temporada y no han marcado en dos de los tres partidos. Eddie Howe se quedará sin los servicios de Joelinton y Joe Willock por lesiones. Martin Dubravka tampoco está disponible, aunque hasta el momento no ha sido titular en la Premier League.

Howe envió a la banca a algunos jugadores en el empate de la Champions League contra el AC Milan, por lo que debería poder presentar un once inicial fuerte en este partido. Newcastle debería poder capitalizar los problemas de los anfitriones para lograr una victoria ajustada.

Predicción: Sheffield 1-2 Newcastle

Last modified: septiembre 23, 2023

