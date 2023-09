New York Jets vs New England Patriots EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 3 NFL 2023

NFL

Los New England Patriots y los New York Jets se enfrentan en la acción de la división AFC Este de la semana 3 en un enfrentamiento de la NFL en el MetLife Stadium este domingo 24 de septiembre.

Hora y Canal Jets vs Patriots

Sede: MetLife Stadium, Meadowlands, East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos

Hora: 11:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Fox Sports en México. CBS en Estados Unidos.

New York Jets vs New England Patriots en VIVO

Los Patriots se quedaron cortos por poco contra Miami el domingo por la noche, perdiendo por un marcador final de 24-17 y cayendo a 0-2 en la temporada. Mac Jones ha lanzado para 547 yardas, 4 touchdowns y 2 intercepciones con un 68,8% de pases, mientras que Rhamondre Stevenson lidera a New England con 75 yardas terrestres y un touchdown esta temporada. Hunter Henry tiene 11 recepciones para 108 yardas y 2 touchdowns, lo que lo convierte en el líder del equipo, mientras que Kendrick Bourne tiene 10 recepciones para 93 yardas y 2 TD también. En defensa, Ja’Whaun Bentley tiene un total de 15 tacleadas, la máxima del equipo, mientras que Matthew Judon lidera a los Patriots con un par de capturas esta temporada.

Los Jets fueron bloqueados por Dallas en su intento de aprovechar su victoria en horario estelar de la semana 1 sobre los rivales Buffalo Bills, perdiendo ante Dallas con un marcador final de 30-10 y cayendo a 1-1 en la temporada. Zach Wilson ha lanzado para 310 yardas, 2 touchdowns y 4 intercepciones con un 54,2% de pases, mientras que Breece Hall lidera a los Jets en carreras con 136 yardas terrestres esta temporada. Garrett Wilson lidera el grupo de receptores de los Jets con 7 recepciones para 117 yardas y 2 touchdowns esta temporada. En defensa, Quincy Williams tiene 17 tacleadas totales, la máxima del equipo, mientras que Quinton Jefferson tiene un par de capturas y Jordan Whitehead tiene 3 intercepciones, la máxima del equipo esta temporada.

Predicción Jets vs Patriots

Me quedo con New England aquí. Los Pats han sido uno de los equipos más desafortunados de la NFL durante dos semanas, y un par de pulgadas podrían separar a New England del 0-2 y 1-1 si hubieran anotado en esa serie tardía, pero el pasado es el pasado y yo no creo que Nueva Inglaterra lo deje escapar aquí. De hecho, Mac Jones ha sido bastante sólido desde el principio y, para ser honesto, todavía no estoy listo para confiar en Zach Wilson. Esta defensa de los Jets será dura para Jones y New England, pero todavía siento que Jones es el mejor mariscal de campo como titular aquí, y la defensa de Nueva Inglaterra tampoco es una broma, especialmente con Bill Belichick preparando algo especial para los Jets. Dame a New England en este partido.

Pick: New England -2,5

