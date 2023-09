Arsenal vs Tottenham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Buscando continuar su racha de supremacía en los Emiratos contra su archienemigo, el Arsenal recibirá al Tottenham en el exitoso derbi de la Premier League 2023-2024 este domingo 24 de septiembre.

Ambos gigantes de la capital suman 13 puntos en sus primeros cinco partidos de la nueva temporada, pero el equipo de Mikel Arteta también llega a este delicioso choque tras una paliza en la Champions League sobre el PSV.

Hora y Canal Arsenal vs Tottenham

Sede: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 7:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Arsenal vs Tottenham en VIVO

Durante los últimos años, los fanáticos del Arsenal se han visto obligados a presenciar al Tottenham emerger en el tema de la Champions League los martes y miércoles por la noche mientras ellos buscaban la gloria en la Europa League, pero esta vez, fue el turno de los Gunners de demostrar que merecen un lugar en la mesa más alta del continente.

Un PSV invicto en 26 partidos en todas las competiciones hizo todo lo posible para hacer alarde de su potencia de ataque en una tarde húmeda del norte de Londres, pero el Arsenal no tuvo piedad del equipo de Peter Bosz, una ráfaga de goles de Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Martin Odegaard y Leandro Trossard sentenciaron la victoria.

Enfrentarse a un equipo tan abierto como el PSV puede haber sido un alivio para los hombres de Arteta, que anteriormente habían luchado por penetrar a un equipo del Everton contra la pared antes de un momento de magia del sedoso Trossard, quien, como era de esperar, está demostrando ser un diputado más que capaz para el lesionado Gabriel Martinelli.

Un empate de cuatro goles en casa con el Fulham sigue siendo la única mancha en el cuaderno de los Gunners para la temporada 2023-24, y ocupan el cuarto lugar en la clasificación debido a su respetable botín de 13 puntos de los 15 que se ofrecen en la máxima categoría, aunque por debajo del Liverpool y los próximos enemigos Spurs debido a la columna de diferencia de goles.

De hecho, el Arsenal es el único equipo entre los siete primeros que aún no ha alcanzado cifras dobles en goles esta temporada, ya que Arteta adopta un enfoque un poco más conservador en el juego ofensivo de su equipo, pero incluso los fanáticos más optimistas del Tottenham no se resistirán a la esperanza de mantener a los Gunners con nueve goles en la máxima categoría este fin de semana.

El guión fue escrito para que Richarlison desempeñara un papel protagónico en el enfrentamiento más reciente de los Spurs contra el Sheffield United, que se produjo después de que el hasta entonces fallido delantero admitiera haber buscado ayuda psicológica para problemas fuera del campo, después de haber luchado por mantener sus emociones bajo control en una camiseta de Brasil durante el parón internacional.

Antes de la entrada de Richarlison desde el banquillo, Tottenham había perdido un gol en el norte de Londres debido al gol de Gustavo Hamer y no tenía respuesta a los actos heroicos de Wes Foderingham (ni siquiera a sus tácticas de pérdida de tiempo), pero el número uno de los Blades se quedó con la cara roja en el muerte, cuando Richarlison cabeceó el empate antes de darle el tee a Dejan Kulusevski para anotar un sensacional gol tardío en el minuto 10 del tiempo añadido.

Rompiendo su propio récord de remontada ganadora más reciente en la historia de la Premier League, que anteriormente estaba en manos del triunfo por 3-2 inspirado por Steven Bergwijn en Leicester City, los Spurs permanecen invictos en la máxima categoría desde que Ange Postecoglou tomó las riendas y solo han actuado peor que un Manchester City perfecto en lo que va de temporada.

Gracias a la sorprendente remontada del fin de semana pasado, los Spurs también han mantenido su racha de anotar al menos dos veces en todos sus partidos de la Premier League bajo el mando de Postecoglou hasta ahora, y desde la temporada 1965-66 no se han quedado con 13 puntos después de cinco partidos, pero Pocos necesitarán recordar la amarga salida de Antonio Conte varios meses después de que también llevó a los Spurs a su mejor comienzo de temporada el año pasado.

El partido del domingo marcará el derbi competitivo número 208 del norte de Londres desde que Arsenal y Spurs se enfrentaron por primera vez en 1896, durante el cual los Gunners eran un equipo del sureste de Londres, y los hombres de Arteta han triunfado en cuatro de los últimos cinco encuentros con su peor enemigo, que llevan 13 años desafortunados sin ganar un partido de la máxima categoría en suelo emiratí.

Pronóstico Arsenal vs Tottenham

Los poderes del Arsenal a veces pueden menguar cuando se enfrenta a un bloqueo bajo, pero los Gunners se desbocaron contra un equipo PSV más audaz y no necesitarán una segunda invitación para someter a un equipo agresivo y delantero de los Spurs a un tratamiento similar, ya que no se debe esperar que Postecoglou abandone sus principios.

La portería a cero en casa aún elude a los Gunners en la Premier League, pero si se tiene en cuenta su actuación del miércoles, los hombres de Arteta han redescubierto su ventaja clínica y deberían poner fin al comienzo invicto de Postecoglou con su habitual triunfo en el derbi Emirates del norte de Londres.

Pick: Arsenal 3-1 Tottenham

