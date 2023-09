Liga MX Torneo Apertura 2023

Cruz Azul siguió con su terrible paso siendo superados en casa 1-2 por el Querétaro en la jornada 9 del Torneo Apertura 2023.

El primer lapso transcurrió de manera cerrada, Cruz Azul buscaba tomar las riendas, pero no eran muy claros, Querétaro competía de buena manera, parecía que al descanso no había goles, hasta que al 45+5 Carlos Rotondi puso el 1-0 con el que terminó el primer lapso. Para el segundo tiempo, apenas a los 5 minutos Raúl Martín anotó el empate, Cruz Azul no podía hacer daño y eso les costó muy caro cuando al 77 José Raúl Zúñiga anotó el 1-2 de los Gallos Blancos, todo terminó para la Máquina al 87 cuando Nico Cordero firmó el 1-3 final

Con esta victoria el Querétaro arribó a 11 puntos en la treceava posición, mientras Cruz Azul quedó en el puesto 16 con 5 unidades. En la jornada 10 de la Liga MX, la Máquina Cementera visitará al Atlético San Luis el viernes, mismo día en que los Gallos Blancos recibirán al León. Cruz Azul 1-3 Querétaro.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Cruz Azul vs Querétaro 1-3 Jornada 9 Liga MX Apertura 2023

