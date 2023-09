Feyenoord vs Go Ahead Eagles EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Eredivisie 2023-24

Eredivisie

Feyenoord y Go Ahead Eagles lucharán por los tres puntos en el choque de la séptima jornada de la Eredivisie 2023-2024 este sábado 30 de septiembre.

Hora y Canal Feyenoord vs Go Ahead Eagles

Sede: Stadion Feijenoord, Róterdam, Holanda Meridional, Países Bajos

Hora: 8:30 am de México y Centroamérica. 7:30 am PT / 10:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Feyenoord vs Go Ahead Eagles en VIVO

El Feyenoord llega al partido tras una victoria a domicilio por 4-0 sobre su mayor rival, el Ajax, en De Klassieker. Santiago Giménez anotó un doblete en la primera parte para poner a los Bombillas en ventaja, mientras que Igor Paixao añadió un tercero en el minuto 37.

El partido fue interrumpido por problemas de los aficionados a los 10 minutos del segundo tiempo y posteriormente fue abandonado. El Feyenoord continuó donde lo dejó tres días después, y Giménez completó su hat-trick para infligir la derrota más abultada al Ajax en este encuentro.

Mientras tanto, el Go Ahead Eagles cayó por 3-0 ante el PSV Eindhoven a mitad de semana. Luuk de Jong anotó un doblete en la goleada, y sus goles llegaron a ambos lados del gol de Guus Til en el minuto 49.

La derrota los dejó en el sexto lugar de la tabla, habiendo sumado 10 puntos en seis partidos. Feyenoord ocupa el cuarto lugar con 14 puntos en mérito a sus esfuerzos en seis partidos.

El Feyenoord tiene 42 victorias y 18 empates en los últimos 72 enfrentamientos directos, mientras que el Go Ahead Eagles salió victorioso en 11 ocasiones.

Predicción Feyenoord vs Go Ahead Eagles

La defensa del título del Feyenoord tuvo un comienzo flojo con el empate sin goles contra el Fortuna Sittard en casa. Sin embargo, el equipo de Rotterdam ha vuelto a su mejor nivel. Su amplia victoria sobre el Ajax la última vez fue una verdadera declaración de sus intenciones y es poco probable que el equipo de Arne Slot ceda en el corto plazo.

Go Ahead, por su parte, ha superado sus posibilidades y se sitúa en el sexto lugar. Sin embargo, han sido duramente derrotados por AZ y PSV, sus dos mayores pruebas hasta el momento.

Apoyamos al Feyenoord para lograr los tres puntos con una cómoda victoria.

Predicción: Feyenoord 3-0 Go Ahead.

Last modified: septiembre 29, 2023

Etiquetas: Eredivisie 2023-2024