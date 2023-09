Wolves vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Recién eliminado de la Copa de la Liga, el Manchester City viaja a Molineux para enfrentarse a los Wolves en la jornada 7 de la Premier League 2023-2024 este sábado 30 de septiembre.

Hora y Canal Wolves vs Manchester City

Sede: Molineux Stadium, Wolverhampton, Inglaterra

Hora: 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Wolves vs Manchester City en VIVO

Los Wolves no han ganado en sus últimos cuatro partidos mientras se preparan para recibir al Manchester City este sábado. Una derrota por 3-2 ante Ipswich Town a mitad de semana dejó a los Lobos fuera de la Copa de la Liga. Habían conseguido una ventaja de 2-0 en los primeros 15 minutos del partido gracias a los goles de Hwang Hee-chan y Toti Gomes.

Sin embargo, Ipswich anotó justo antes de la media hora con Omari Hutchinson encontrando el fondo de la red para los Blues. Freddie Ladapo restauró la paridad poco después antes de que un espectacular disparo de larga distancia de Jack Taylor en la segunda mitad les ayudara a completar una maravillosa remontada.

No ha sido fácil para los Wolves las primeras semanas de la nueva temporada. Los hombres de Gary O’Neil habían caído en derrotas sucesivas en la Premier League ante Crystal Palace y Liverpool antes de su empate 1-1 contra Luton Town el sábado pasado.

Actualmente se encuentran en el puesto 16 de la tabla y necesitarán hacer algo milagroso para vencer a los actuales campeones de la Premier League.

La participación del Manchester City en la Copa de la Liga tuvo un final abrupto cuando cayó ante el Newcastle United a mitad de semana. Ahora no se puede conseguir un cuádruple histórico, pero a Pep Guardiola y sus hombres no les preocupará demasiado porque tienen cosas más importantes que hacer.

Han tenido un comienzo perfecto en la nueva temporada de la Premier League, ganando los seis partidos hasta el momento con un marcador combinado de 16-3. Un City con 10 hombres derrotó al Nottingham Forest por 2-0 en el Etihad el sábado pasado.

El City ahora jugará tres partidos consecutivos fuera de casa con una visita al RB Leipzig en la Liga de Campeones y un enfrentamiento de la Premier League con el Arsenal en los Emirates después de su viaje al Molineux el sábado.

Los Wolves lograron un doblete en la Premier League sobre el Manchester City en la temporada 2019-20. Pero desde entonces han perdido sus seis encuentros ligueros contra los Ciudadanos.

Predicción Wolves vs Manchester City

A pesar de una sorprendente derrota a mitad de semana, se espera que el City vuelva a ganar contra los Wolves. Es probable que se amotinen en el Molineux el sábado. El equipo de O’Neil ha tenido un mal comienzo de temporada y esta será probablemente su tercera derrota consecutiva en casa en la nueva campaña de la Premier League.

Predicción: Wolves 0-4 Manchester City

Last modified: septiembre 29, 2023

Etiquetas: Canal Wolves vs Manchester City